Fallece streamer Komamche a los 30 años: Ibai Llanos, Auronplay, Spreen y otros se despiden de él

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La comunidad del streaming atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Komanche, creador de contenido salvadoreño que alcanzó popularidad por sus transmisiones de videojuegos y su participación en grandes proyectos digitales.

Su partida generó numerosas reacciones de amigos, seguidores y reconocidos streamers, quienes utilizaron sus plataformas para expresar sus condolencias y recordar los momentos que compartieron con él.

Carlos Mauricio Gómez, su nombre real, tenía 30 años y era una figura conocida por su participación en los Squid Craft Games, competencia de Minecraft que organizó junto con AuronPlay y El Rubius. Su trayectoria también estuvo marcada por controversias públicas y dificultades personales que él mismo había compartido anteriormente con su audiencia.

La noticia de su muerte provocó mensajes de despedida, pero también reavivó la discusión sobre el impacto de las críticas, las burlas y el acoso en las redes sociales. Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente.

Auronplay recuerda su amistad con Komanche

Una de las despedidas más emotivas fue la de AuronPlay, quien recordó el vínculo personal que mantenía con el creador salvadoreño. Ambos compartieron proyectos importantes dentro del mundo de los videojuegos y trabajaron juntos en los Squid Craft Games, evento que alcanzó una enorme popularidad entre los seguidores del streaming en español.

El streamer español expresó su dolor al recordar que había hablado con Komanche apenas cuatro días antes de su fallecimiento. También evocó una visita que recibió durante el verano, cuando su amigo decidió modificar sus vuelos para quedarse unos días más en su casa y acompañarlo mientras atravesaba un momento complicado.

"Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar", ha expresado AuronPlay, que no ha ocultado lo difícil que le resulta asimilar lo ocurrido. "Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así", ha añadido.

Por su parte, Ibai Llanos también se sumó a las muestras de pesar con un mensaje publicado en sus historias de Instagram: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Un abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho".

El vasco había coincidido con Komanche en el ámbito de los videojuegos y tenía previsto contar con él en la sexta edición de La Velada del Año, aunque su participación finalmente no se concretó.

Ibai Llanos y Komanche

Spreen y el debate sobre el acoso en internet

La muerte de Komanche también volvió a poner bajo la lupa los episodios de hostigamiento que marcaron parte de su trayectoria. Entre ellos figura la controversia que protagonizó con Spreen en 2023, después de que el salvadoreño denunciara comentarios ofensivos procedentes de una parte de la comunidad del streamer argentino.

Aquella disputa generó un intercambio público sobre la responsabilidad de los creadores frente al comportamiento de sus seguidores. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para atribuir a esa comunidad todos los ataques que Komanche pudo haber recibido a lo largo de su carrera.

Tras conocerse su fallecimiento, distintos creadores expresaron sus condolencias, entre ellos Spreen. El contexto también reavivó las conversaciones sobre la necesidad de frenar las agresiones digitales y evitar que las diferencias entre comunidades se conviertan en campañas de hostigamiento.

Estoy hace horas devastado sin saber qué decir Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro. La vida es muy corta, algunas veces más corta de lo que imaginamos, disfrútenla, aprécienla y ayuden a los demás a que puedan apreciarla también Komanche, tuvimos nuestros roces por boludeces de jueguitos, supimos solucionarlas y años después pudimos reencontrarnos de nuevo. Me quedó pendiente darte lo que me habías pedido en la velada porque no pudimos encontrarnos, espero algún día volver a tener esa oportunidad, Descansa en paz Muchas fuerzas a todos sus familiares — spreen (@SpreenDMC) October 26, 2026

Biyín, amiga de Komanche, fue una de las voces que abordó directamente este problema. En su despedida recordó que su amigo había atravesado años difíciles y criticó la normalización de las humillaciones, los insultos y las acusaciones contra personas públicas.

"Detrás de cada pantalla hay una persona cuya realidad y sufrimiento desconocemos. Y una de esas personas era Komanche", escribió la streamer, quien cerró su mensaje con una despedida cargada de emoción: "Descansa en paz, amigo. Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas".

Biyin se despide de Komanche

La muerte de Komanche deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él proyectos, transmisiones y experiencias personales. Los mensajes de AuronPlay e Ibai evidencian el cariño que despertó en su entorno, mientras las reflexiones sobre el acoso recuerdan la importancia de tratar con respeto a quienes están detrás de una pantalla. La investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento deberá esclarecer lo ocurrido, sin adelantar conclusiones sobre sus causas.