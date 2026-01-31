Chorrillos: PNP captura a dos sujetos implicados en ataque a conductor de combi 'San Juanito'

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura en tiempo récord de dos sujetos sospechosos de haber disparado contra el conductor de una combi de la empresa de transporte público 'San Juanito', en Chorrillos.

Disparan contra conductor de 'San Juanito'

Este 31 de enero, efectivos de la Policía Nacional dieron con la captura de dos sujetos sospechosos del ataque armado en contra de un transportista en el distrito de Chorrillos.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía de este sábado en contra del transportista de la combi, el cual había sido herido de bala en el hombro izquierdo por parte de los dos sujetos.

Personal de la comisaría de San Genaro, en coordinación con la Dirección de Inteligencia, puso en ejecución el Plan Cerco en la zona aledaña al ataque para interceptar a los delincuentes.

Tras el hecho criminal, el hombre herido fue trasladado hacia el Hospital María Auxiliadora mientras las autoridades policiales fueron informadas de este atentado.

El diagnóstico del conductor se mantiene en reserva mas se informó que se encuentra fuera de peligro. Aún permanece bajo la observación médica en el nosocomio.

Sospechosos fueron capturados

Con el operativo policial en marcha, se dio con la identificación y captura de dos sujetos quienes serían los autores materiales del atentado contra el conductor.

Los intervenidos fueron identificados como José Miguel Maneiro Rondón (21) y José Alejandro Guzmán Romero (26) , los cuales son de nacionalidad venezolana.

Durante el registro personal de los intervenidos se les encontró una pistola marca glock con serie erradicada abastecida con una cacerina con tres municiones en su interior. Además, se les incautó otra cacerina larga con 32 cartuchos.

Por otro lado, se les incautó 90 envoltorios de pasta básica de cocaína y 200 gramos de cannabis prensado. Los sujetos fueron trasladados hacia la comisaría de San Genaro donde permanecen bajo custodia policial.

Para corroborar su participación en el ataque contra el transportista, se dará la revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas alrededor del ataque, entre otras diligencias de ley para determinar su responsabilidad penal en el atentado.

Por su parte, la declaración del transportista atacado será clave para determinar si venía siendo víctima de amenazas por parte de estos sujetos y la red criminal de la que serían parte.

