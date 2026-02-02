Xiomy Kanashiro rompe en llanto al hablar de dolorosa pérdida: "Hoy te digo adiós"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro abrió su corazón y no pudo contener las lágrimas al hablar de la dolorosa pérdida de Moana, su perrita de nueve años que la acompañó en etapas clave de su vida. La influencer decidió compartir su experiencia con sus seguidores tras unos días de silencio, dejando ver lo afectada que estaba emocionalmente.

Xiomy Kanashiro se despide de su perrita

La noticia sorprendió a todos los seguidores de Xiomy Kanashiro, quienes la vieron acompañar su mensaje con un emotivo carrete de fotografías y una dedicatoria que reflejaba la conexión especial con su mascota.

"Con mucho dolor, hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo nueve años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré", escribió la bailarina, dejando claro el enorme vacío que siente.

Horas después, Xiomy Kanashiro publicó un video con la voz quebrada, describiendo lo difícil que fue procesar la noticia incluso frente a sus familiares y amigos más cercanos.

"Como lo puse en mis estados, no han sido unos buenos días para mí. No he querido contestar, a pesar de que me han escrito personas muy cercanas como mi familia, mis mejores amigos, mis amistades...", confesó.

Mascota de Xiomy murió de un infarto

La influencer reveló cómo se enteró del fallecimiento de Moana y los últimos momentos junto a su perrita: "Como pueden saber, el día viernes, más o menos a las diez u once de la noche, falleció mi perrita Moana. Ella ya tenía nueve añitos. Para todos los que la querían, saben que Moana llegó a mi vida a los diecisiete para dieciocho años".

"En realidad, para comentarles lo que le había pasado a Moanita, fue que ella ya tenía el corazón muy grande. Moana tomaba Omega, pastillitas para el corazón. Básicamente, lo que le dio fue un infarto. De hecho, ya había tenido dos pre-infartos", añadió entre lágrimas.

Xiomy Kanashiro también recordó el instante en que llegó a casa y comprendió la magnitud de la pérdida: "Cuando llegué, ya mi hermana estaba tranquila y pensé que ya todo estaba solucionado, pero cuando entro, veo la cara de mi mamá y dije: 'No puede ser'. Moanita ya no estaba. Llegué a despedirme".

Agradecida por el apoyo recibido, Xiomy finalizó: "Gracias por todo su apoyo. Perdón si no he respondido, pues no quería contestar absolutamente a nadie porque fue de un momento a otro y no lo esperaba". Su mensaje generó un aluvión de palabras de cariño y solidaridad en Instagram.

Así, Xiomy Kanashiro rompió en llanto al hablar de la dolorosa pérdida de su perrita Moana y contó a sus seguidores lo duro que fue despedirse de su fiel compañera, que la acompañó durante años.