André Carrillo se proclamó supercampeón en Brasil: 'Timao' venció 2-0 al poderoso Flamengo

Brasil se paralizó este domingo ante la final de la Supercopa jugada por Flamengo y Corinthians. Como era de esperarse, el encuentro se vivió a mil y terminó con una ajustada victoria para el 'Timao' de André Carrillo proclamándolos supercampeones.

Con todas sus figuras y la reciente llegada de Lucas Paquetá tras pagar más de 40 millones de dólares, el 'Mengao' partía como principal favorito para hacerse con la victoria. El ataque conformado por Pedro, Bruno Henrique, Gonzalo Plata y De Arrascaeta mantenían en preocupación constante a la defensa rival.

André Carrillo volvió a recibir la confianza de Dorival Junior arrancando como titular en el medio campo para tratar de frenar los ataques de Flamengo y darle fútbol a su equipo. Y pese a pasarla mal durante el arranque del encuentro, Corinthians pudo abrir el marcador gracias al tanto marcado por Gabriel Paulista tras una pelota parada.

Todo empeoró para los dirigidos por Filipe Luis luego de la expulsión de Jorge Carrascal en una situación bastante particular. El primer tiempo había finalizado y en ese momento el colombiano le aplicó un codazo contra el rostro de Bidon dejándolo tendido en el campo de juego.

Los equipos se fueran al descanso y a la vuelta el juez del encuentro fue llamado por el VAR para revisar este golpe. Luego de confirmar que existió un impacto, el referí mandó a las duchas al hábil jugador dejando con 10.

Yuri Alberto y el gol del desahogo

André Carrillo fue sustituido al minuto 61 por Rodrigo Garro en una clara muestra de que Dorival Junior buscaba poblar el mediocampo y comenzar a cerrar el encuentro. Del otro lado la respuesta llegaba con el ingreso al partido de Lucas Paquetá quien tuvo en sus pies el ansiado empate sobre el final.

Finalmente, en el tiempo agregado, Yuri Alberto decretó el 2-0 definitivo que también fue revisado por el VAR por presunto fuera de juego. Con este trofeo, la 'Culebra' alcanzó su tercer título con el 'Timao' y ya suma 18 en el extranjero consolidándose así como el segundo más ganador, a solo uno de Claudio Pizarro.

Además, durante las celebraciones el integrante de la Selección Peruana lanzó una frase directa al rival respecto a las millonarias contrataciones que realiza. "Corinthians no tiene dinero para contratar jugadores, pero levanta trofeos", indicó.

En resumen, Corinthians de André Carrillo se proclamó supercampeón de Brasil tras vencer por 2-0 a Flamengo en el Estadio Mané Garrincha.