Chorrillos: Taxista que fue atacado con cuchillo se venga de ladrón y lo embiste con su auto

En el distrito de Chorrillos, dos delincuentes intentaron asaltar a un hombre que se desempeña como taxista, sin embargo, la rápida reacción de este ocasionó que termine por embestir a uno de los sujetos.

En la avenida Santa Anita, en la mencionada jurisdicción limeña, un taxista por aplicativo se encontraba estacionado cuando de pronto se aparecieron dos hampones para asaltarlo, sin embargo, logró frustrar sus fechorías.

De acuerdo a información de los testigos, el conductor llegó hasta la mencionada zona para recoger a un supuesto pasajero cerca a una losa deportiva llamada Primero de Mayo.

Al llegar a dicha ubicación fue sorprendido por un tipo encapuchado que se acercó a él directamente a asaltarlo y a su vez, de manera imprevista, otro cómplice apareció con un cuchillo en mano evidenciando la ferocidad con la que buscaban cometer el acto delictivo.

Sin embargo, el plan de los ladrones fue frustrado cuando la víctima reaccionó raudamente y aceleró su vehículo logrando embestir a uno de los delincuentes que lo atacó con un arma blanca.

Posteriormente, tras presentar el violento acto, los residentes decidieron auxiliar al chofer del taxi por aplicativo para que pueda ser trasladado a un centro de salud cercano debido a que durante el forcejeo con los facinerosos recibió dos cortes.

Delincuente cayó a una zanja de cuatro metros de altura

En su intento por escapar, el taxista por aplicativo, que se encontraba herido, aceleró la unidad móvil generando que el delincuente choque contra una baranda de seguridad.

Acto seguido, el hampón, que se encontraba colgado de una de las ventanas del automóvil, perdió el equilibrio y producto del fuerte impacto terminó por caer a una zanja de aproximadamente cuatro metros de altura.

No obstante, a pesar de la caída, ambos ladrones lograron escapar de manera rápida del lugar de los hechos sin apoderarse de las pertenencias del taxista. Adicionalmente, de acuerdo a fuentes locales los malhechores previo a su huída amenazaron de muerte a su víctima.

Vale resaltar que, este intento de asalto fue notificado a la Policía Nacional que ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes. Lo registrado por las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar la ruta de escape de los delincuentes.

