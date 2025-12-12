Horror en Ucayali: Joven fue asesinado brutalmente mientras defendía a su amiga de exnovio celoso

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La que en al inicio era un momento divertido y tranquilo, pronto se tornó en una tragedia. En Atalaya, región Ucayali, un joven de nombre Esteban Bohorquez Campos, de apenas 28 años, perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho cuando intentó defender a su amiga de la agresión de un sujeto en los exteriores de un bar local.

Las cámaras de seguridad registraron cada instante del ataque, sin dejar lugar a dudas sobre la responsabilidad del agresor. El hombre identificado como Jefrin Eduardo Pezo Pinho se acercó al grupo de amigos y comenzó a increpar a una joven, quien sería su expareja.

Sin embargo, este al ser ignorado, reaccionó con violencia y la golpeó en el rostro. Fue entonces que Bohorquez intervino para protegerla, recibiendo la herida mortal.

El joven cayó al suelo segundos después, mientras sus amigos intentaban auxiliarlo. Fue trasladado de emergencia al hospital de Atalaya, pero no logró sobrevivir debido a la profundidad de la lesión.

Sujeto llevaba un arma blanca que acaboó con la vida del joven defensor.

La cobardía del agresor

El crimen ha sido calificado por vecinos y familiares como un acto de cobardía absoluta. El atacante no solo agredió a una mujer, sino que respondió con un arma blanca contra quien se atrevió a defenderla. La evidencia audiovisual elimina cualquier margen de duda y convierte el caso en un símbolo de la violencia que golpea a la región.

Agentes del Serenazgo y la Policía Nacional desplegaron un operativo que culminó con la detención del presunto homicida horas después. Fue trasladado a la comisaría local para las investigaciones correspondientes. La población exige que el proceso judicial avance con rapidez y que se imponga una sanción ejemplar.

Indignación ciudadana

Familiares y vecinos de Bohorquez han manifestado su indignación y dolor, reclamando justicia y medidas más firmes contra la violencia en espacios públicos. El caso ha generado un debate sobre la seguridad en locales nocturnos y la necesidad de reforzar la prevención de delitos en la región.

La muerte de Esteban Bohorquez Campos, un joven que actuó con valentía para defender a su amiga, contrasta con la actitud cobarde del agresor, captada en cámaras sin margen de duda. La sociedad espera que este crimen no quede impune y que las consecuencias sean efectivas, tanto en la sanción judicial como en el fortalecimiento de medidas de seguridad. La memoria de un defensor de 28 años exige justicia y respeto.