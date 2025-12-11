Cercado de Lima: Acribillan a alias 'Cara de dedo', presunto brazo derecho de Gerald Oropeza

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el Cercado de Lima, Jonathan Enrique Navarro Berríos, alias 'Cara de dedo', fue acribillado a balazos cuando se encontraba por ingresar a un vehículo en compañía de su pareja, quien resultó herida.

Asesinan a 'Cara de dedo'

El hecho de sangre se suscitó la noche del último miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, cuando Navarro Berríos se disponía a subir a un automóvil de color negro junto a su pareja Jessica Nicole Gil Z.

De acuerdo a los reportes policiales, fueron tres sujetos los que se acercaron hasta la víctima mortal, sin mediar palabra, abrieron fuego y dispararon a quemarropa hasta en siete oportunidades. De acuerdo a lo manifestado por testigos, los tipos merodeaban la zona minutos antes del ataque.

El hombre identificado por las autoridades como presunto lugarteniente y brazo armado de Gerald Oropeza resultó gravemente herido y falleció durante su traslado al hospital. Por su parte, su acompañante quedó herida por lo que también fue trasladada de emergencia al Hospital Santa Rosa, en donde permanece bajo atención médica.

Cabe precisar que, el vehículo en el que se registró el ataque estaba a nombre de la joven, dicha información refuerza la principal hipótesis que se maneja de que el atentado sí fue directo hacía 'Cara de dedo'.

Los efectivos policiales acordonaron la zona del crimen y procedieron a revisar el material grabado por las cámaras de videovigilancia de la zona que serían clave para identificar a los responsables.

'Cara de dedo' contaba con antecedentes

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Jonathan Enrique Navarro Berríos fue vinculado a casos de alto perfil en los últimos años. En el año 2013 fue investigado por el homicidio de un empresario farmacéutico. Mientras que, en 2014 fue investigado por estar presuntamente vinculado con el asesinato de un comandante en una pollería.

Posteriormente, en el 2015, fue internado en el penal Castro Castro bajo prisión preventiva tras figurar como implicado en el atentado con explosivos dirigido a Gerald Oropeza en el distrito de San Miguel. Sin embargo, un año más tarde recuperaría la libertad tras ser absuelto del pedido de cadena perpetua solicitado por la octava fiscalía penal.

En síntesis, la noche del miércoles tres sujetos asesinaron al menos de 7 balazos a Jonathan Enrique Navarro Berríos, alias 'Cara de dedo', quien era señalado por las autoridades como presunto lugarteniente y brazo derecho de Gerald Oropeza.