Terror en Independencia: Trabajador municipal halla cadáver cercenado en medio de un parque

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un terrible hallazgo se dio en un parque de Independencia cuando personal de limpieza municipal encontró el cadáver de un hombre completamente cercenado y maniatado en medio de un parque.

Hallan cadáver de un hombre en parque de Independencia

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Exitosa, el hecho se dio sobre la madrugada de este jueves 11 de diciembre en el Parque Santa Ligia. Ahí, personal de áreas verde venía trabajando con total normalidad recogiendo maleza ya que el día anterior habían podado los arbustos y arboles de la zona.

Sin embargo, uno de los trabajadores se percató de una bolsa de rafia extraña la cual emanaba un fuerte olor. Tras acercarse a abrir el parque, se percató que se trataba del cadáver de un hombre cercenado y con signos evidentes de tortura

De inmediato, este grupo de trabajo alertó a las autoridades para que acudan de inmediato. No obstante, recién a las 4 de la mañana los vecinos llamaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú y efectivos de serenazgo para que acudan a atender este lamentable hecho considerando que muy cerca del lugar hay un centro educativo.

Peritos del Ministerio Público certificaron este hallazgo para luego proceder con las diligencias de rigor. Estos ordenaron el levantamiento del cuerpo el cual fue enviado a la morgue central de Lima.

Trabajadora y vecinos bajo el miedo

Exitosa conversó con un trabajadora municipal quien indicó estar atemorizada tras este hallazgo por parte de uno de sus compañeros. Según indicó, los sujetos habrían aprovechado la presencia de maleza para arrojar el cuerpo.

Además, en un punto de este parque se encuentra una cámara de seguridad la cual sería clave para resolver este terrible caso.

"Tensionada por lo que está sucediendo acá en la avenida, han tirado un cuerpo cercenado. Han aprovechado que los compañeros han venido a cortar y poder arboles y aprovecharon en tirar bastante basura más un cuerpo. Como trabajadora de áreas verdes me siento sorprendida porque veo todo encerrado y me asombra", indicó a nuestras cámaras.

Un vecino de la zona aseguró que esta es la primera vez que sucede un hecho similar, pero también alertó que en este barrio de Lima Norte existe poca seguridad y vigilancia ya que a partir de cierta hora ni serenazgos ni PNP hacen su patrullaje.

De esta manera, personal municipal halló un cadáver al interior de una bolsa de rafia en un parque de Independencia. El cuerpo estaba cercenado y con signos evidentes de haber sido torturado.