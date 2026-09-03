Youna acusa a Samahara de utilizar a su hija para poder verlo: "Si no voy a Disney con ella, no veo a mi hija"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna hizo una fuerte denuncia pública contra Samahara Lobatón, acusándola de condicionarlo para ver a su hija en estas fechas, debido a que la influencer viajará a Estados Unidos para cumplir con un evento social. El barbero indicó que la hija de Melissa Klug se niega a dejarlo compartir tiempo con su pequeña sin que ella esté presente. Al parecer, todo se habría originado a raíz de una pelea por celos que ambos tuvieron en el reality 'La Prisión del Destino 2'.

Youna destruye a Samahara

Durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme', Youna negó sentir celos por la nueva vida amorosa que la madre de su hija habría iniciado con otros hombres después de terminar su relación. Sin embargo, aseguró que ella sí lo cela e intenta destruir los vínculos amorosos que podría tener con otras chicas en Estados Unidos.

Asimismo, reveló que Samahara piensa viajar en estos días a Estados Unidos para asistir al cumpleaños de una chica del reality que acaba de conocer y que llevará a sus dos hijos con ella. En un inicio, él también estaba invitado, pero decidió no asistir para evitar encontrarse con Samahara. Además, le habría pedido que lo deje ver a su hija a solas, pero ella se niega.

"Ella ahorita me está diciendo que a mí no me interesa mi hija, que yo prefiero no estar con mi hija. Yo le ofrecí que me dé a mi hija mientras ella comparte con sus amigos, pero me ha dicho que no, que si yo no voy a Disney con ella, no voy a ver a mi hija nunca más ", indicó Youna, asegurando que tenía pruebas de todo.

En esa misma línea, indicó que estaba anticipándose a lo que la hija de Melissa Klug iba a decir en estos días, luego de viajar a Estados Unidos. También aseguró que prefiere evitar los problemas con la madre de su hija, debido a que eso podría alterar su estatus migratorio y hacerle perder todo lo que ha formado a lo largo de los cuatro años que reside fuera del país.

De esta manera, Youna denunció públicamente que Samahara Lobatón estaría condicionando sus encuentros con su hija y aseguró que cuenta con pruebas. El barbero también negó sentir celos por la vida amorosa de la influencer y afirmó que busca evitar conflictos que puedan afectar su situación migratoria en Estados Unidos durante los próximos días.