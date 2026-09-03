Onelia Molina se pronuncia tras rumores de crisis con Kevin Molina: "Tiene su carácter y reacciona distinto"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina decidió pronunciarse sobre los rumores que atraviesa su relación sentimental con Kevin Díaz, luego de que en los últimos días crecieran las especulaciones sobre una posible crisis entre ambos. La situación tomó mayor fuerza debido a las versiones sobre un supuesto acercamiento entre la integrante de 'Esto es guerra' y su expareja Mario Irivarren en la boda de un amigo que tienen en común.

¿Onelia terminó con Kevin?

Ante la polémica generada, Onelia conversó con '+Espectáculos' y dejó claro que, por ahora, su relación con Kevin Díaz continúa. La modelo reconoció que existen algunos asuntos pendientes entre ambos, pero descartó que esto signifique que hayan puesto punto final a su romance. Además, destacó que todavía existe cariño y amor entre ellos.

"Yo creo que cada relación es distinta, ¿no?, cada relación la llevas de distinta manera. Nadie es perfecto, pero estamos bien, hay cariño, hay amor. Bueno, ya conversaremos", explicó.

Según explicó la arequipeña, uno de los principales obstáculos para abordar esta situación ha sido la intensa carga laboral que ambos han tenido durante las últimas semanas. Aunque han encontrado algunos espacios para conversar, Onelia consideró que todavía no han podido hacerlo con la tranquilidad y atención necesarias para resolver aquello que tienen pendiente.

"Hemos estado full, mucho trabajo (¿No han tenido tiempo para conversar?) Un poquito, pero no de la manera adecuada, entonces ahora conversamos y ya. Es eso, es algo... sí, es que es una conversación, que se tiene que conversar y llegar a algo", agregó.

¿Kevin está molesto con Onelia?

Asimismo, Onelia fue consultada por la actitud más seria que Kevin habría mostrado durante una reciente aparición televisiva. Al respecto, explicó que el modelo venezolano tiene una personalidad distinta a la suya y que ambos reaccionan de manera diferente ante determinadas circunstancias. Por ello, pidió entender que su pareja puede procesar este momento a su propio ritmo.

"Tiene su carácter, estamos bien. Entre todo es igual, pero cada persona también reacciona distinto. Yo puedo sobrellevarlo más tranquila y él tiene su manera. Estamos bien", sentenció.

Es así que, Onelia Molina reiteró que actualmente ambos se encuentran bien, aunque todavía necesitan sentarse a conversar con mayor calma. De esta manera, la modelo intentó poner paños fríos a las especulaciones sobre una separación y dejó abierta la posibilidad de que puedan superar juntos los asuntos que mantienen pendientes y volver a tener una relación como la que venían formando.