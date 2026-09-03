Ana Paula se habría reconciliado con Paolo Guerrero y lo luce en redes sociales: "Caritas enamoradas"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte se habría dado una nueva oportunidad en el amor con Paolo Guerrero y prueba de ello es que volvió a compartir una de sus publicaciones. Además, le comentó algo muy amoroso en su perfil oficial. La presunta reconciliación se estaría dando luego de una fuerte crisis sentimental que ambos tuvieron, en la que estuvo involucrado el nombre de Alondra García Miró, expareja del futbolista.

¿Ana Paula y Paolo se reconciliaron?

Hace unas horas, el programa de Magaly Medina expuso que Ana Paula, quien actualmente reside en Brasil, ha empezado a seguir nuevamente la cuenta oficial del padre de sus dos últimos hijos. Sin embargo, lo más llamativo es que aprovechó para compartir, a modo de repost, la última publicación del 'Depredador'.

Por si fuera poco, Consorte también le comentó con emojis de caritas enamoradas, lo cual dejaría en claro que el romance habría vuelto a surgir entre ellos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado si lograron superar sus diferencias y si se estarían dando una nueva oportunidad para retomar su romance.

A esto se suma que Ana Paula decidió viajar a Brasil junto a sus hijos. Sin embargo, de concretarse la reconciliación, cabe la posibilidad de que regrese a Perú junto al futbolista, quien actualmente juega para Alianza Lima y reside en la capital.

Ana Paula le da likes a Paolo Guerrero

Magaly aconseja a Ana Paula

Magaly no pudo evitar pronunciarse respecto a la posible reconciliación y aseguró que Ana Paula debería poner condiciones antes de retomar su relación. Además, volvió a arremeter contra Paolo Guerrero, asegurando que los futbolistas nunca terminan de madurar y no quieren comprometerse al 100 % en una relación.

"Esa pareja es tan tóxica que se pelea a muerte y luego nuevamente vuelven. ¿Qué habrá convencido ahora a Ana Paula? (...) Ella nunca consigue nada a su vuelta, pero cada pelea debería ser para ella como una negociación , y creo que ya le dieron un anillo simbólico, porque la mayoría de jugadores solo buscan mecerte para que pase el tiempo mientras siguen en su proceso de madurez, y esos nunca maduran", expresó.

Paolo comparte foto de Alondra García

Guerrero compartió desde su cuenta personal fotografías publicadas por Alondra García Miró como parte de un trend en redes sociales. La publicación correspondía a un carrusel con imágenes de la modelo, que posteriormente dejó de aparecer en su cuenta oficial de Instagram.

Más tarde, el futbolista retiró el contenido compartido después de que usuarios detectaran la publicación. Aunque el reposteo fue eliminado, las capturas difundidas permitieron conocer que Guerrero había replicado las fotografías publicadas por su expareja durante esas horas.

Unas horas después, el delantero de Alianza Lima explicó que sus cuentas personales habían sido vulneradas por personas extrañas. Sin embargo, las redes sociales no le creyeron y varios creadores de contenido hasta hicieron memes al respecto, y fue justamente cuando pasó todo eso que Ana Paula decidió mudarse a Brasil con sus hijos.

Es así que, hasta el momento, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han confirmado una reconciliación. Sin embargo, sus recientes interacciones en redes sociales han generado especulaciones sobre un posible regreso, mientras Magaly Medina cuestionó la relación y recomendó a la brasileña establecer condiciones antes de retomar su romance con el delantero de Alianza Lima.