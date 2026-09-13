Ventanilla: dueño de cevichería es asesinado a balazos a pocos metros de la municipalidad

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La tranquilidad de la mañana de este domingo en Ventanilla se quebró con un hecho de sangre que ha generado alarma en la población. Ernesto Retuerto Arenaza, de 58 años y propietario de una cevichería en el mercado Señor de los Milagros, fue asesinado a balazos en la exzona comercial, ubicada a espaldas de la Municipalidad de Ventanilla.

Lo interceptaron cuando regresaba a su casa

Según testigos, el ataque se produjo de manera directa: un sujeto armado interceptó al empresario, quien se dirigía a su domicilio, y le disparó en repetidas ocasiones, contabilizándose más de cinco impactos, huyeno de inmediato con rumbo desconocido.

La víctima cayó en plena vía pública, mientras comerciantes y transeúntes huían despavoridos. El crimen, ejecutado con violencia y precisión, apunta a la modalidad de sicariato que se ha vuelto recurrente en el Callao.

La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar, acordonó la zona y recogió testimonios de vecinos y comerciantes. Se investiga si el asesinato responde a un ajuste de cuentas, a amenazas vinculadas a extorsiones o a disputas por cobro de "cupos", prácticas que han golpeado con fuerza a pequeños empresarios gastronómicos en los últimos años.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un hombre de 58 años fue asesinado a balazos en la exzona comercial de Ventanilla, en el Callao. El ataque ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla. La víctima fue identificada... pic.twitter.com/TZk5K0CXmM — Exitosa Noticias (@exitosape) September 13, 2026

Un ataque con la autoridad al lado

El mercado Señor de los Milagros, donde Retuerto tenía su cevichería, es uno de los puntos comerciales más concurridos de Ventanilla. La cercanía del ataque con la sede municipal ha generado críticas hacia las autoridades, pues el hecho ocurrió en un espacio que debería contar con mayor presencia de serenazgo y patrullaje policial.

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Callao, donde la inseguridad y las mafias de extorsión han convertido a restaurantes, bares y mercados en blancos frecuentes. En meses anteriores, se reportaron ataques similares contra dueños de pollerías y músicos locales, todos bajo la misma lógica de intimidación y cobro de dinero a cambio de "protección".

La comunidad de Ventanilla exige respuestas inmediatas. Vecinos y comerciantes han pedido mayor presencia policial y acciones concretas contra las bandas que operan en la zona. El crimen de hoy no solo enluta a su familia, sino que también expone la vulnerabilidad de quienes intentan sostener negocios en medio de un clima de violencia.

El caso está ahora en manos de la División de Homicidios de la PNP, que deberá esclarecer el móvil y dar con los responsables. Mientras tanto, el asesinato de este empresario gastronómico se convierte en un nuevo recordatorio de la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana en Ventanilla y en todo el Callao.