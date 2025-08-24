Universitario vs. Alianza Lima: Fuerte operativo policial se desplegó en inmediaciones del Monumental

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los cremas llegan de empatar a cero en Brasil ante Palmeiras, mientras que los íntimos acaban de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a U. Católica en la altura de Quito.

Fuerte operativo policial en Ate

Y para evitar cualquier tipo de inconveniente extradeportivo, la Policía Nacional del Perú ha desplegado un riguroso operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental en Ate. Como se recuerda, en anteriores oportunidades durante encuentros deportivos, se suscitaron actos vandálicos en en los alrededores de dicho recinto deportivo.

Los vecinos del lugar estaban más que incómodos ya sus viviendas y propiedades resultaban afectadas por estos barristas. Especialmente en el jirón Puruchuco es donde se daba este tipo de hechos por lo que allí se redoblo la presencial policial, además que la Municipalidad de Ate también envió patrulleros del serenazgo para brindar apoyo.

A su vez, se colocó una reja en la entrada de este pasaje para así evitar que cualquier persona que no viva en el punto pueda ingresar durante los partidos locales e internacionales.

"Por ahora está controlado desde que han puesto las rejas por seguridad, porque cuando no había la reja había bastante actos vandálicos por parte de la barra. Veo mayor presencia de la policía y también la Municipalidad que manda serenazgos", indicó un vecino a Exitosa.

¿Cómo llega Universitario y Alianza Lima?

Universitario quiere dejar atrás aquella aplastante derrota en casa ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, los dirigidos por Jorge Fossati buscarán ganarle a su clásico rival y mantenerse en la primera ubicación de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Por su parte, Alianza Lima quiere seguir por la senda del triunfo luego del 2-1 ante Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana. Y a pesar del desgaste físico a mitad de semana, Néstor Gorosito mandará casi al mismo equipo que se trajo los tres puntos de la altura de Quito.

El encuentro entre íntimos y cremas está programado para iniciar a las 5:30 p.m. y podrá ser visto a través de la señal de Gol Perú.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú desplegó un impresionante operativo policial para resguardar las inmediaciones del Estadio Monumental en la previa del clásico entre Universitario y Alianza Lima.