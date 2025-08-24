Ignacio Buse cayó en su debut en el US Open: Tenista peruano perdió en tres sets ante Ben Shelton

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Debut amargo para Ignacio Buse en los Grand Slam. El tenista peruano que logró clasificarse desde la qualy, perdió en la primera ronda del US Open frente al estadounidense Ben Shelton, número 6 del mundo por 6-3, 6-2 y 6-4 en un poco más de dos horas de partido.

Nivel superlativo de Shelton

El jugador norteamericano demostró en los primeros compases del partido su mayor jerarquía. Pese a que el zurdo se caracteriza por un buen juego de servicio, ante 'Nacho' solo acumuló cinco aces. Sin embargo, esto no impidió que si nivel decaiga, ganando el 63 % de los puntos con su segundo saque.

Para el segundo set se evidenció la diferencia de jerarquías. El 6° del mundo tuvo un mejor despliegue en cancha y con golpes potentes hizo retroceder a Buse, que poco pudo hacer parar equiparar la intensidad. Con dos quiebres, el jugador local se llevó con comodidad este periodo por 6-2.

Take a bow, Ignacio Buse! 💫🇵🇪 pic.twitter.com/7TCMSjGggv — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Shelton abrió la tercera manga con una nueva rotura, que le valió para llevar el ritmo, pese al intento del tenista peruano de meterse en el partido. Aunque en la jornada 'El Colorado' llegó a tener cinco oportunidades para quebrar, su rival se lo impidió con saques efectivos, frente a un juego muy defensivo de la primera raqueta nacional.

Salto de calidad para Buse

El lograr clasificar al cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera, es el primer paso para insertarse en la elite mundial. A pesar de no concretar breaks, dejó sensaciones positivas, con golpeos que exigieron a Shelton, destacado por golpes fuertes desde el fondo y buena cobertura del campo.

Pese a que el tenista peruano (135 de la clasificación) no está acostumbrado a jugar en superficie dura, estas tres últimas semanas demostró su rápida adaptación. En el Challenger de Cancún sorprendió al eliminar a Daniel Altmeier, actual número 56 del mundo y llegar hasta las semifinales del torneo.

Ignacio Buse continúa una gran semana en Cancún. Esta vez, venció en 3 sets al alemán Daniel Altmaier, actual 60 del mundo y seed 1 del torneo.



Buse espera por Jesper De Jong o Dalivor Svrcina en semifinales. pic.twitter.com/naW2vl4l3M — Desde la Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe) August 16, 2025

En la qualy del US Open, hizo respetar su ranking. Aunque hubo momentos en los que careció de consistencia, demostró calidad suficiente para superar a sus tres rivales. El calendario ATP seguirá con la gira asiática, donde 'Nacho' podrá tentar un cupo a través de la qualy o jugar en los cuadros principales de los Challenger.

De este modo, el debut de Ignacio Buse en el US Open acabó con derrota en sets corridos frente a Ben Shelton. El tenista peruano se topó contra el 6° del mundo, que demostró mayor jerarquía para quedarse con el partido.