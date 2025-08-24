RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Dejó buenas sensaciones

Ignacio Buse cayó en su debut en el US Open: Tenista peruano perdió en tres sets ante Ben Shelton

En su primera experiencia en un Grand Slam, Ignacio Buse no pudo ante Ben Shelton, número 6 del mundo. El tenista peruano sucumbió en tres sets por la primera ronda del US Open.

Ignacio Buse cayó en la R1 del US Open.
Ignacio Buse cayó en la R1 del US Open. (Difusión)

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Debut amargo para Ignacio Buse en los Grand Slam. El tenista peruano que logró clasificarse desde la qualy, perdió en la primera ronda del US Open frente al estadounidense Ben Shelton, número 6 del mundo por 6-3, 6-2 y 6-4 en un poco más de dos horas de partido.

Nivel superlativo de Shelton

El jugador norteamericano demostró en los primeros compases del partido su mayor jerarquía. Pese a que el zurdo se caracteriza por un buen juego de servicio, ante 'Nacho' solo acumuló cinco aces. Sin embargo, esto no impidió que si nivel decaiga, ganando el 63 % de los puntos con su segundo saque.

Para el segundo set se evidenció la diferencia de jerarquías. El del mundo tuvo un mejor despliegue en cancha y con golpes potentes hizo retroceder a Buse, que poco pudo hacer parar equiparar la intensidad. Con dos quiebres, el jugador local se llevó con comodidad este periodo por 6-2.

Shelton abrió la tercera manga con una nueva rotura, que le valió para llevar el ritmo, pese al intento del tenista peruano de meterse en el partido. Aunque en la jornada 'El Colorado' llegó a tener cinco oportunidades para quebrar, su rival se lo impidió con saques efectivos, frente a un juego muy defensivo de la primera raqueta nacional.

Venus Williams retorna al US Open a sus 45 años: Este es el motivo por el que podrá jugar
Lee también

Venus Williams retorna al US Open a sus 45 años: Este es el motivo por el que podrá jugar

Salto de calidad para Buse

El lograr clasificar al cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera, es el primer paso para insertarse en la elite mundial. A pesar de no concretar breaks, dejó sensaciones positivas, con golpeos que exigieron a Shelton, destacado por golpes fuertes desde el fondo y buena cobertura del campo.

Pese a que el tenista peruano (135 de la clasificación) no está acostumbrado a jugar en superficie dura, estas tres últimas semanas demostró su rápida adaptación. En el Challenger de Cancún sorprendió al eliminar a Daniel Altmeier, actual número 56 del mundo y llegar hasta las semifinales del torneo.

¡Arriba Perú! Ignacio Buse clasifica por primera vez a un Grand Slam y disputará el cuadro principal del US Open
Lee también

¡Arriba Perú! Ignacio Buse clasifica por primera vez a un Grand Slam y disputará el cuadro principal del US Open

En la qualy del US Open, hizo respetar su ranking. Aunque hubo momentos en los que careció de consistencia, demostró calidad suficiente para superar a sus tres rivales. El calendario ATP seguirá con la gira asiática, donde 'Nacho' podrá tentar un cupo a través de la qualy o jugar en los cuadros principales de los Challenger.

De este modo, el debut de Ignacio Buse en el US Open acabó con derrota en sets corridos frente a Ben Shelton. El tenista peruano se topó contra el 6° del mundo, que demostró mayor jerarquía para quedarse con el partido.

Temas relacionados Ben Shelton Grand Slam Ignacio Buse tenis us open

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA