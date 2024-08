¡A por la medalla! Stefano Peschiera se ubica tercero en la tabla general de Vela Dinghy en Paris 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 continúan avanzando, y Stefano Peschiera ha sorprendido a más de uno, ubicándose hasta el momento en como tercero en la tabla general de vela dinghy.

Hasta el momento, se han disputado ocho regatas, en donde el representante nacional ha acumulado 62 puntos. No se pudo ver un avance en la competencia, pues las condiciones meteorológicas no han sido las mejores.

Vale mencionar que Peschiera cuenta con grandes chances de conseguir una medalla olímpica, manteniéndose entre las primeras ubicaciones de la clasificación. En pruebas anteriores, el peruano demostró consistencia y habilidad.

El próximo lunes 5 de agosto será crucial para el velista, pues disputará sus últimas dos regatas, las que definirán su posición final, y sus posibilidades de subir al podio olímpico, algo que Perú no consigue hace 32 años.

Si bien el sábado no fue el mejor día para Peschiera, quien terminó ubicándose en el puesto 20 de la regata 5 y en 14 en la sexta, hoy pudo remontar varias ubicaciones, y se le notó muy concentrado y enfocado en mejorar su posición en el ranking general.

Peschiera se encuentra aún compitiendo en la disciplina de Vela Dinghy, pero el pasado sábado, la velista peruana María Belén Bazo hizo historia, al ubicarse en la tercera de su semifinal en Windsurf.

Bazo quedó a solo cuatro segundos del segundo puesto, que le hubiera asegurado una medalla olímpica. Sin embargo, alcanzó un diploma olímpico, el cuarto para Perú en lo que va de la competencia.

La velista conversó con Exitosa Deportes, y reveló que su camino hasta el éxito internacional fue muy duro, y requirió de apoyo externo al de su país.

"El camino para llegar hasta acá ha sido bastante difícil y no he llegado acá gracias al apoyo del Perú solamente. He necesitado mucho más apoyo de mi familia, de amigas, otras competidoras desde que empecé me acogieron en los últimos tres años entrené con el equipo holandés, que en verdad les debo la vida. Si hubiera sido solo con el apoyo de Perú, no hubiera llegado tan lejos", indicó.