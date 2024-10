Adulto mayor ruega al Señor de los Milagros por su esposa con derrame cerebral: "Si no despierta, yo también me muero"

28/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de feligreses llegaron hasta las principales calles del Centro de Lima para acompañar al Señor de los Milagros en su cuarto recorrido y pedir un milagro al 'Cristo Moreno'. Entre ellos, sobresalió Teófilo Quispe Quispe, un adulto mayor, que suplicó por la salud de su querida esposa.

Ruega al Cristo Moreno por su esposa

En diálogo con la reportera de Exitosa, el adulto mayor contó su desgarradora historia y de cómo, lamentablemente, su esposa se encuentra luchando por su vida tras sufrir un derrame cerebral después de haber sido dado de alta "sin sustento" por el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

Según reveló, con la voz entrecortada y sumido en la preocupación, reveló que en un inicio los médicos le pidieron sacar tomografías de la cabeza de su esposa, y después de varios exámenes le dijeron que si no tenía dolor era mejor que se vaya a su casa tomando paracetamol.

"Luego nos mandan a Medicina General y nos dicen que si no duele que vaya a casa, toma esta alta y que tome paracetamol e ibuprofeno más", confesó Teófilo.

Sin embargo, la condición de su querida, Alejandra Yauri, se agravó y ahora se encuentra "dormida" con una condición delicada de su salud, por lo cual, no dudó en increpar a los doctores de Almenara por no ayudarla adecuadamente. Ante la preocupante situación, no dudó en rogar al Señor de los Milagros que le permita volver a tener a su esposa sana junto a él.

"Le pido al Señor que la pueda salvar , despertarla. Porque si no despierta yo también me muero porque yo sufro de depresión muy fuerte. ¿Por qué nos ha engañado Almenara sabiendo que tiene derrame cerebral, por qué le dieron de alta?", expresó visiblemente afectado y rompiendo en llanto durante la procesión, a la que acudió desde muy temprano.

Adulto mayor pide un milagro

Ante la crítica condición de su esposa, pide también que las autoridades del Hospital Almenara puedan brindarle ayuda médica y que la hospitalicen para salvarle la vida. Asimismo, brindó el siguiente número telefónico para que puedan solidarizarse con su caso: 913 227 773.

Recorrido del Señor de Los Milagros

La procesión del Cristo Moreno salió a las 6 de la mañana de la iglesia de Las Nazarenas. Luego seguirá por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como el jirón Cañete, donde se hará una pausa en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Seguidamente, continuará por la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Venezuela, el Jr. Varela y la Av. Bolivia.

Cerca a las 10 horas, la imagen del Cristo Moreno avanzará por la Av. Inca Garcilaso de la Vega. El Jr. Huancavelica y regresará al complejo religioso en la madrugada.

De esta manera, ante las cámaras de Exitosa, un adulto mayor devoto del Señor de Los Milagros no pudo evitar quebrarse y con lágrimas en los ojos, pedir por la sanación de su esposa, quien se encuentra graves tras sufrir un derrame cerebral.