Hasta 6 mil calorías al día: Así es la dieta vikinga de Erling Haaland, delantero estrella de Noruega

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Erling Haaland no solo impresiona por sus goles y su potencia física, también por la disciplina alimenticia casi militar que lo acompaña. El delantero noruego reveló que sigue una dieta de hasta 6,000 calorías diarias, basada en alimentos naturales y poco convencionales como corazón e hígado de vaca, miel y leche cruda.

Su régimen, que él mismo denomina como parte de su "estilo de vida vikingo", ha generado asombro entre aficionados y especialistas, quienes ven en esta rutina una de las claves de su rendimiento en el Mundial 2026.

Los pilares de la dieta

El atacante explicó que lo más importante es consumir productos de calidad y lo más locales posible. Señaló que la diferencia está en elegir alimentos frescos frente a la comida rápida, la cual prácticamente no consume en lo absoluto.

Entre sus platos favoritos figuran el filete de lubina acompañado de espárragos y arroz con huevo, además de grandes cortes de carne roja y blanca. También incluye vísceras como hígado y corazón de vaca, que considera "superalimentos" por su aporte de hierro y vitaminas. Para endulzar, recurre a miel cruda y jarabe de arce, evitando el azúcar refinado.

Una rutina estricta

Haaland complementa su dieta con rutinas de recuperación que incluyen baños de hielo, saunas y terapias de luz roja. El objetivo es reducir inflamación, mantener energía estable y acelerar la recuperación muscular. Con 1,95 metros de altura y un físico imponente, el delantero sostiene que esta disciplina es parte de su identidad deportiva y que lo ayuda a mantenerse en la élite.

Aunque su régimen le funciona, especialistas advierten que no es replicable para la población general. El consumo excesivo de hígado puede provocar toxicidad por vitamina A, y la leche sin pasteurizar representa riesgos sanitarios. Sin embargo, para Haaland, la clave está en la calidad y en la convicción de que su cuerpo necesita este tipo de combustible.

Noruega llevó comida propia a EE.UU.

La selección noruega también ha mostrado cuidado especial en la alimentación durante el Mundial. Para evitar cambios bruscos y preservar las costumbres nutricionales de su plantel, el equipo decidió llevar su propia comida a Estados Unidos, asegurando que los jugadores mantengan la dieta que ya acostumbraban en Europa.

Esta medida refuerza la idea de que la alimentación es parte central de la preparación y que, en el caso de Haaland, se convierte en un factor diferencial. Así, su dieta vikinga refleja la disciplina que lo ha llevado a convertirse en uno de los delanteros más temidos del planeta.

Con hasta 6,000 calorías diarias, vísceras, miel, leche y nada de azúcar como pilares, el noruego desafía los estándares convencionales y convierte su alimentación en un arma más dentro del campo. En un Mundial donde Noruega hace historia, la dieta de su estrella se suma al relato de un equipo que cuida cada detalle, incluso el menú, para sostener su sueño deportivo.