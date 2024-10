Alex Valera ARREMETE contra la PRENSA tras críticas en su contra: "Dicen cosas que no saben"

Alex Valera se ha convertido en protagonista principal de los portales deportivos por su doblete en la victoria de Universitario ante ADT y también por su ausencia en el encuentro ante Brasil por Eliminatorias. Por ello, el futbolista declaró tras el final del encuentro y arremetió contra la prensa y contra quienes han criticado su falta de compromiso con la Selección Peruana.

Como se recuerda, el atacante nacional sufrió un dolor en su espalda baja durante el calentamiento del partido ante los pentacampeones del mundo. Los primeros reportes aseguraban que su molestia podría dejarlo fuera de este encuentro de la 'U' en el Torneo Clausura, pero este logró recuperarse en cuestión de días generando suspicacia entre cierto sector de hinchas.

Luego de contar al detalle como se dio su lesión el último martes en el Mané Garrincha, Alex Valera apuntó sus balas contra la prensa señalando que fueron ellos los que iniciaron los cuestionamientos contra su profesionalismo al poner en duda dicha dolencia. El futbolista reveló que este tipo situaciones generan incomodidad en él ya que se dicen cosas que no son exactas.

"Hay periodistas que dicen cosas que no saben y eso incomoda porque la gente solamente consume lo que ve en el título y no terminan de ver toda la información y eso está mal. En mi club no he tenido ningún problema y me incomoda que quieran hacer creer que no soy profesional. Yo juego con dolores sí pero no pude jugar en ese momento", indicó.