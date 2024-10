Víctor Cedrón explota por penal a favor de Universitario: "Así no va a crecer el fútbol peruano"

El volante de ADT, Víctor Cedrón, explotó por el penal a favor de Universitario de Deportes ('U') y aseguró que por estas decisiones arbitrales no crecerá el fútbol peruano.

En declaraciones para GOLPERU, 'Vican' indicó que el cuadro tarmeño fue a proponer su estilo de juego desde el primer minuto del partido, no obstante, apuntó que el penal cobrado a los 'cremas' cambió la dinámica del compromiso.

"Vinimos a proponer desde el primer minuto, pero estas cosas pasan. Un penal, hay que cobrar penales que sean claros, no así. El fútbol peruano así no va a crecer nunca. Está bien que sea un equipo grande, pero hay que ser más justos", declaró.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima aseguró que no existió penal a favor de Universitario y manifestó que los dirigidos por Fabián Bustos no tuvieron muchos remates a su arco.

"Para nosotros no fue penal, no hemos visto la repetición, pero en el segundo tiempo hubo una parecida (...) Jugamos de igual a igual y vamos a seguir peleando hasta el último para la Sudamericana (...) Ellos no nos atacaron casi nada, no tuvieron muchos remates al arco. Hicimos un gran partido. Ellos la tiraban de atrás, es su juego y así están peleando", agregó al citado medio.