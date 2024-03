Alianza Lima: Alejandro Restrepo felicitó al equipo por no rendirse a pesar de la expulsión de Franco Saravia

El técnico de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, declaró sobre la derrota de los blanquiazules frente a ADT, mencionando el orgullo que siente en su equipo por no rendirse a lo largo del partido, he intentar sacar el partido adelante a pesar de la expulsión del portero Franco Saravia.

Lamentó que el arquero los haya dejado con uno menos, pues ya había pensado en como replantear el encuentro viendo que por bandas, podían hacer daño a los locales. En el momento que se convirtió en 10 contra 11, todo cambió.

El colombiano explicó lo que pasó en el partido, dando a entender que por distracciones de ellos, ADT les generó oportunidades de peligro, y desafortunadamente, cuando ya habían recibido al expulsión y el gol de Cedrón, ellos debían salir a buscar el encuentro. Felicitó a su plantel por correr todo el partido, a pesar de los riesgos que tenían por los espacios que dejaban.

"Arrancamos desatentos, ellos tuvieron dos, tres, pero después el equipo cambió de estructura y se asentó. Llevamos peligro al arco rival mientras estuvimos once contra once. Felicitar al grupo porque nunca se entregó, corrió todo el partido, pero era difícil cubrir algunos espacios, sobre todo cuando ya íbamos perdiendo y no quedaba otra que ir a buscar", analizó.