Alianza Lima anunció la compra del pase de Juan Pablo Freytes hasta la temporada 2027

Alianza Lima sorprendió a todos hinchas luego de la buena victoria ante Sport Boys y anunció la compra del pase de Juan Pablo Freytes. Como se recuerda, el central argentino se encontraba a préstamo de Newell's Old Boys desde su llegada a inicios de temporada.

Según la publicación del equipo victoriano en redes sociales, el fichaje del futbolista sería hasta la temporada 2027 por lo que tendrá para rato en la institución blanquiazul. Como se recuerda, Bruno Marioni, director deportivo de los victorianos, reveló semanas atrás que su intención era comprar el pase y que se encontraban negociando con el club dueño de su pase.

Como se recuerda, Juan Pablo Freytes fue vital en la última victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys al anotar el segundo tanto del encuentro gracias a una buena jugada individual. El defensor aprovechó un mal despeje del rival y bajó la pelota con el pecho, enganchó con su pierna izquierda y definió sutilmente con su pierna menos hábil ante la salida del portero rosado.

Gol de uno de los refuerzos extranjeros que más ha destacado en lo que va del campeonato nacional y que seguirá mostrando su fútbol hasta finales del 2027.

A mediados de agosto, Juan Pablo Freytes brindó una entrevista con Horacio Zinmermann donde aseguró que Alianza Lima era el club más grande del Perú. El futbolista precisó que se quedó sorprendido con la organización que encontró y que superó todas sus expectativas con las que había llegado al país.

"Me pintaron una cosa y cuando llegué era mucho más grande. Yo pensé que era como un club más tranquilo porque me habían dicho que era un club organizado, pero nunca me mencionaron que era tan grande y tan organizado", inició.