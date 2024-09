¡De temer! Rafinha, exjugador de Bayern Múnich, sorprendió al hablar de Carlos Zambrano: "No es normal"

Carlos Zambrano, con su duro y aguerrido estilo defensivo, se ha ganado varios detractores a lo largo de los años. Uno de ellos fue el exjugador del Bayern Múnich, Rafinha, quien en la más reciente edición del podcast 'Enfocados', habló del central peruano.

Durante su conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el lateral derecho -también conocido como Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha- precisó que Zambrano tuvo una gran vehemencia para jugar, incluso, desde sus inicios.

"Zambrano era loco, fue el jugador más loco, es un león. Zambrano jugó con nosotros en Schalke 04, en un mes ya tenía tres rojas. Ese chico no está normal. Una vez chocamos en los entrenamientos, y me dijeron que ese chico no era normal", declaró.