Alianza Lima confirmó a Néstor Gorosito como su nuevo entrenador: "Bienvenido al equipo del pueblo"

Inició una nueva era en Alianza Lima luego que el club de La Victoria hiciera oficial la contratación de Néstor Gorosito como su flamante entrenador. El estratega argentino llega para reemplazar a Mariano Soso en el cargo y mejorar la campaña realizada en este 2024 que se va donde los íntimos no lograron alcanzar los objetivos trazados.

Mediante sus redes sociales, el elenco victoriano le dio la bienvenida al técnico de 60 años con un escueto mensaje. "Bienvenido al equipo del pueblo, profesor Gorosito. Con todo al 2025", escribieron.

Con ello, Alianza Lima confirma las versiones que comenzaron a circular desde días atrás donde se indicó que Franco Navarro había viajado a Argentina para reunirse con Néstor Gorosito y ofrecerle el cargo de entrenador a pesar que Daniel Garnero partía como la primera opción.

Incluso, tras conocerse de la cercanía con Gorosito, cientos de hinchas blanquiazules se trasladaron a las redes sociales para hacer sentir su malestar con esta decisión. Esto llegó a oídos del propio Gorosito, quien minimizó estos comentarios y hasta arremetió contra el periodista Flavio Azzaro quien estuvo en suelo nacional para despotricar contra su compatriota.

"Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", indicó en entrevista para ESPN.