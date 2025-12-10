Alcaldesa de Chiclayo afirma que árbol navideño "está bonito", pese a críticas por su aspecto y falta de luces

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Chiclayo, la Navidad llegó con polémica. La alcaldesa Janet Cubas defendió la instalación del árbol navideño en la plaza de armas, asegurando que "está bonito y aún no se ha culminado".

Sin embargo, las imágenes difundidas por diversos medios muestran un panorama insólito: un árbol sin decorar, con telas que muchos compararon al papel higiénico y apenas unas esferas colgadas en los árboles del parque.

La autoridad edil negó que el costo del árbol sea de S/20 mil, como se había denunciado, y aclaró que dicho monto corresponde a la decoración total del parque.

"Este es el costo por ser austeros, por cuidar el último real de la municipalidad", afirmó.

Ciudadanos compararon la tela del árbol con papel higiénico

Una plaza casi sin Navidad

Lo insólito es que, a 15 días de la Nochebuena, la plaza chiclayana luce prácticamente sin decoración , mientras otras ciudades del país ya exhiben plazas iluminadas y árboles monumentales que congregan a sus vecinos.

En Chiclayo, en cambio, la ornamentación está inconclusa y el encendido de luces fue postergado por actividades religiosas del 8 de diciembre.

Vecinos consultados señalaron que "nadie se quiere tomar una foto" en el lugar y que la falta de resguardo ha permitido incluso actos de vandalismo, como el protagonizado por un influencer que retiró parte de la tela del árbol.

La defensa de la alcaldesa

Pese a lo evidente, la alcaldesa Cubas insistió en que el árbol tiene buen aspecto y que resultado final de la decoración será mejor que en años anteriores.

"Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado. Cuando lo culminemos, va a estar mucho más bonito y lo diré con mucho orgullo".

No obstante, la afirmación contrasta con las imágenes difundidas, que evidencian un árbol incompleto y una plaza con apenas algunos adornos menores.

Entre la austeridad y el descontento

La alcaldesa recalcó que su gestión busca economizar y que las órdenes de servicio se ajustan a normativas que permiten gastos menores a 8 UIT. Sin embargo, reconoció que aún no ha logrado establecer una comunicación efectiva con la ciudadanía, lo que explica el creciente descontento.

El árbol navideño de Chiclayo se ha convertido en símbolo insólito de austeridad y desconexión. Mientras la alcaldesa insiste en que "está bonito", la realidad muestra una plaza casi vacía y un árbol incompleto, en contraste con otras ciudades que ya celebran con luces y color.

Con ello, la Navidad chiclayana, por ahora, se torna más como un acto de justificación que de celebración.