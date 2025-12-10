José Jerí se reunió con funcionarios de la DEA y FBI para elaboración de plan nacional de seguridad

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión consultiva con expertos estadounidenses en materia de seguridad para llevar a cabo un plan de seguridad ciudadana que sería presentado en los primeros días de enero de 2026.

Jerí sostuvo reunión con funcionarios de EE.UU.

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente José Jerí llevó a cabo la primera reunión consultiva con funcionarios en seguridad nacional expertos en investigación criminal y especialistas en la lucha contra las drogas de Estados Unidos.

La reunión se llevó a cabo por solicitud del jefe de Estado luego que anunciara que especialistas en seguridad ciudadana vendrían desde el extranjero para aportar en la creación del nuevo plan.

El objetivo de la reunión realizada en Palacio de Gobierno se da para escuchar aportes, sugerencias y otras experiencias con los encargados en seguridad ciudadana de otros países.

La delegación estadounidense está compuesta por seis integrantes y encabezada por José A. Pérez, director de Operaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los funcionarios provienen del FBI, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), y programas de policía estatales estadounidenses, todos cuentan con amplia experiencia técnica y en la aplicación de la ley.

Jerí declaró que el mal funcionamiento del Estado "nos han traído a esta situación crítica" que se ve reflejado en un control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente.

"Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad", precisó.

Se darán más reuniones en mes de diciembre

La primera reunión pactada en Palacio contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el ministro de Defensa, César Díaz y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. También estuvo presente el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín

Se realizaran varias reuniones consultivas durante el mes de diciembre entre la delegación estadounidense y el Poder Ejecutivo.

Las reuniones brindarías aportes al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Defensa (Mindef) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La visita de los funcionarios estadounidenses da a entender los casi 200 años de cooperación bilateral en temas de seguridad entre Perú y Estados Unidos.