¿Alianza Lima intentó fichar a Álex Valera?: Esto fue lo que REVELÓ el delantero merengue

17/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Álex Valera, una de las figuras más destacadas de Universitario de Deportes en los últimos años, ha demostrado ser clave para el equipo merengue. En 2024, no solo contribuyó a la obtención de la estrella 28 en el año del centenario del club, sino que también finalizó como el máximo goleador peruano de la Liga1.

Pudo haber firmado por Alianza Lima

Su paso por Universitario comenzó en 2021, pero pudo haber tenido un destino diferente. En una reciente entrevista para el programa 'La Fe del Cuto', Valera reveló que, antes de fichar por el cuadro de Odriozola, tuvo ofertas de otros equipos de renombre en el fútbol peruano. Su rendimiento en Deportivo Llacuabamba en 2020 llamó la atención de clubes como Deportivo Municipal y Alianza Lima, quienes intentaron sumarlo a sus filas.

"Deportivo Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir, que me empezó a hablar. Después de 'Muni' vino Alianza Lima, pero yo quería estar en la 'U'. Yo soy hincha de la 'U'. Hincha es el que va al estadio, alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con la 'U', me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño", manifestó para el mencionado programa.

Asimismo, el ariete merengue contó que Deportivo Municipal fue el primer club en interesarse por él, seguido por una propuesta formal del cuadro íntimo. Sin embargo, el ariete crema nunca dejó de pensar en Universitario. Además, el delantero narró una curiosa anécdota mientras jugaba contra Alianza Lima en 2020.

"Fue la mejor decisión de mi vida"

Según su relato, algunos jugadores 'blanquiazules' le pedían que bajara su intensidad durante el partido porque , supuestamente, lo esperaban en Matute el próximo año. Pero Valera no cedió, anotó un gol y fortaleció el interés del cuadro merengue.

"Yo me acuerdo que nos metieron gol y yo comienzo a correr y varios empezaron a decirme que le baje un cambio porque ya el otro año ya estaba allá. Yo les respondía que no, que quería ganarles porque me estaba mostrando, entonces metí un gol y no nos dejamos ganar", agregó.

En esa misma línea, el cuadro crema lo contactó al término de la temporada. Pese a que Municipal ofrecía mejores condiciones económicas, Valera no dudó en aceptar la propuesta de Universitario, considerando que era la decisión correcta para su carrera.

"Me acuerdo que la 'U' me llamó al último, casi por terminar el campeonato, menos mal no firmé por ninguno porque incluso 'Muni' me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba todo, pero cuando me llamó la 'U' le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la 'U'. Tomé la mejor decisión de mi vida", subrayó.

De esta forma, el delantero crema, Álex Valera, reveló que antes de vestir los colores de Universitario de Deportes, pudo haber jugado por Alianza Lima.