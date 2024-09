Alianza Lima: El millonario monto que pagó el club por la compra del pase de Juan Pablo Freytes

Alianza Lima emocionó a todos sus hinchas este último lunes luego de anunciar la compra del pase de Juan Pablo Freytes hasta la temporada 2027. El defensor llegó a inicios de este 2024 proveniente de Newell's Old Boys en calidad de préstamo por lo que el club blanquiazul llegó a un acuerdo con su par argentino para cerrar las negociaciones.

Las conversaciones entre ambas partes ya se habían iniciado desde hace semanas atrás luego que el propio Bruno Marioni, director deportivo de la institución intima, revelara sus deseos de activar la opción de compra que figuraba en el contrato.

Como se había dejado en claro en enero de este año, Alianza Lima pagó 100 mil dólares por el préstamo de Juan Pablo Freytes procedente de Newell's Old Boys. A su vez, el elenco argentino indicó que si los blanquiazules querían quedarse con el 80 % del pase del defensor, debían desembolsar 700 mil dólares y casi 3 millones de soles.

A fin de cuentas, la operación ya se concretó y el elenco victoriano aseguró a uno de sus futbolistas más importantes de la actual temporada, quien ha destacado en la Liga 1 y en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Semanas atrás, el propio Juan Pablo Freytes aseguró estar muy sorprendido por la grande y organización que encontró a su llegada a Alianza Lima por lo que lo calificó como el mejor del Perú.

"Me pintaron una cosa y cuando llegué era mucho más grande. Yo pensé que era como un club más tranquilo porque me habían dicho que era un club organizado, pero nunca me mencionaron que era tan grande y tan organizado", inició.