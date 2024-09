Hernán Barcos renovará por una temporada más con Alianza Lima, revela Bruno Marioni

Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota en la altura de Sullana este último miércoles ante Atlético Grau. Los dirigidos por Mariano Soso no realizaron un buen partido a lo largo de los 90 minutos y gracias a un polémico penal cobrado, regresaron a la capital con las manos vacías.

Por ello, Bruno Marioni, director deportivo del club íntimo, conversó con el programa 'Mano a mano' de YouTube sobre dicho fallo arbitral que tanto ha dado que hablar y otros temas sobre la actualidad de elenco victoriano. Como era de esperarse, el directivo arremetió contra el rendimiento de Joel Alarcón y anunció que presentarán una queja formal contra la Conar al considerar que fueron perjudicados.

El exdelantero señaló que el área legal de Alianza Lima ya viene preparando esta queja la cual solo busca justicia dentro del campeonato. Según su consideración, el club no busca ser beneficiado por los fallos arbitrales, sino que solo buscan que los jueces no acaparen la atención dentro de la cancha.

"Sí, haremos un reclamo formal. Están nuestros abogados trabajando y la gente del club trabajando. Esperamos que haya justicia. No queremos ser favorecidos, pero no queremos ser perjudicados tampoco. Que haya justicia para todos los equipos. Indudablemente, el arbitraje tiene que mejorar. Los árbitros tienen un protagonismo muy alto dentro de los resultados con sus decisiones. Sí, debe mejorar. Lo hemos hablado en varias oportunidades", inició.

"Me he reunido con la Conar, he ido a visitarlos. Aceptan que tiene que haber un crecimiento, pero nosotros no podemos esperar a que se mejore con mucho tiempo. Otra cosa que es importante es el criterio. No están teniendo el mismo criterio", añadió.