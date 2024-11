Alianza Lima PERDIÓ DEMANDA en el caso Cristian Díaz y fue condenado por FIFA a pagar MILLONARIA SUMA

Alianza Lima parece tener al santo de espalda luego de perder el campeonato a manos de su clásico rival y ahora le suma un duro castigo en los escritorios. Resulta que FIFA decidió darle la razón a Cristian Díaz en su demanda impuesta contra el club blanquiazul por incumplimiento de contrato a mediados del 2024.

Como se recuerda, luego del despido de Alejandro Restrepo del cargo de entrenador, Bruno Marioni, exgerente deportivo de la institución victoriana, decidió cerrar acuerdo con el técnico argentino que en ese momento era el DT de Deportivo Morón. Por ello, decidió renunciar al vínculo para aceptar la propuesta desde Perú, sim embargo, y con el pasar de las horas, los íntimos decidieron dejar de lado el documento y preferir a Mariano Soso.

En las últimas horas, el periodista argentino especializado en fichajes y transferencias en todas Sudamérica, César Luis Merlo, aseguró que FIFA falló a favor de Cristian Díaz dándole la razón a su demanda por incumplimiento de contrato por lo que obliga a Alianza Lima a pagar la suma de 250 mil dólares al actual estratega de Cienciano.

A su vez, el hombre de prensa precisó que el club de La Victoria podrá apelar la decisión del máximo ente rector del fútbol mundial para anular o minimizar el castigo impuesto.

🚨[EXCLUSIVO] FIFA condenó a Alianza Lima a pagarle u$s 250.000 a Cristian Díaz por el incumplimiento de no haberlo contratado. El argentino había renunciado a Deportivo Morón para asumir el cargo que había dejado Restrepo. *️⃣El fallo puede ser apelado por los blanquiazules.... pic.twitter.com/v7rylEUnvQ

Pablo Sabbag pegó la vuelta a Colombia luego de la finalización del campeonato peruano y brindó declaraciones que han generado polémica. El delantero, que culmina su préstamo con Alianza Lima, aseguró que tiene intenciones de llegar al Junior de Barranquilla reconociendo que tuvo acercamientos anteriormente y que ahora le gustaría unirse a sus filas.

"Díganle a don Fuad que me llame, no más. Estoy a disposición. Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de lo Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado", precisó.