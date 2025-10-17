RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Información falsa

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, niega denuncia por violencia de género: "Afecta mi imagen personal"

El delantero ecuatoriano de Alianza Lima, Eryc Castillo, aseguró que la reciente acusación difundida en medios es completamente falta por lo que pidió no afectar su entorno familiar.

Eryc Castillo desmintió presunta agresión a su esposa.
Eryc Castillo desmintió presunta agresión a su esposa. (Foto: Difusión)

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Alianza Lima sufrió, pero se quedó con una victoria importante por 3-1 ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo blanquiazul está lejos de quedarse con este campeonato corto, por lo que su única consigna es ser el segundo en la tabla acumulada para acudir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eryc Castillo niega acusación de violencia de género en su contra

Pero horas antes de este partido jugado en Matute, el diario Extra publicó una seria acusación la cual involucraba directamente a Eryc Castillo. De acuerdo a esta información, el atacante ecuatoriano habría incurrido en violencia de género al agredir a su esposa durante una discusión doméstica.

Incluso, la publicación aseguró que el futbolista íntimo estaba siendo acusado de tentativa de feminicidio ante la gravedad de las acusaciones. Y tras el partido, la 'culebra' emitió un comunicado, a través de su cuenta de Instagram, desmintiendo tajantemente esta acusación señalando que se encuentra plenamente enfocado en su compromiso profesional con Alianza Lima.

"Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales", inició.

En esa misma línea, Eryc Castillo pidió que los medios que han difundido esta información, no solo verificar sus fuentes, sino también ha retractarse de manera inmediata ya que la misma afecta su imagen personal y la tranquilidad de su familia. Además, agradeció a su entorno cercano por apoyarlo en todo momento a pesar de esta situación.

Alianza Lima se hizo fuerte ante Sport Boys y desplazó a Cusco FC del segundo lugar del acumulado
Lee también

Alianza Lima se hizo fuerte ante Sport Boys y desplazó a Cusco FC del segundo lugar del acumulado

Comunicado de Eryc Castillo desmintiendo agresión a su esposa.
Comunicado de Eryc Castillo desmintiendo agresión a su esposa.

"Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad. La difusión de información falsa no solo afecta a mi imagen personal, sino también la tranquilidad de mi entorno familiar. Agradezco a quienes han mostrado su apoyo y comprensión", añadió.

Le ahogaron el grito de gol

Volviendo al fútbol, Eryc Castillo pudo haber sido parte de la victoria del elenco íntimo aportando un tanto al marcador. Esto se dio al minuto 73 cuando el ecuatoriano fue a un balón, bajado magistralmente por Paolo Guerrero, y convirtió lo que habría sido el 3-1 para los blanquiazules.

Felipe Chávez y su llegada a la selección: Volante confesó que se presentó con canción de popular equipo
Lee también

Felipe Chávez y su llegada a la selección: Volante confesó que se presentó con canción de popular equipo

Pese a que las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva gritaron a todo pulmón este tanto, el juez del encuentro, Joel Alarcón, anuló la anotación tras verifica que el esférico le había pegado en su brazo derecho.

De esta manera, Eryc Castillo negó las acusaciones de violencia de género contra su esposa las cuales se difundieron en las últimas horas.

Temas relacionados Alianza Lima denuncia Eryc Castillo Instagram Violencia de género

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA