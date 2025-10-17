Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, niega denuncia por violencia de género: "Afecta mi imagen personal"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sufrió, pero se quedó con una victoria importante por 3-1 ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo blanquiazul está lejos de quedarse con este campeonato corto, por lo que su única consigna es ser el segundo en la tabla acumulada para acudir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eryc Castillo niega acusación de violencia de género en su contra

Pero horas antes de este partido jugado en Matute, el diario Extra publicó una seria acusación la cual involucraba directamente a Eryc Castillo. De acuerdo a esta información, el atacante ecuatoriano habría incurrido en violencia de género al agredir a su esposa durante una discusión doméstica.

Incluso, la publicación aseguró que el futbolista íntimo estaba siendo acusado de tentativa de feminicidio ante la gravedad de las acusaciones. Y tras el partido, la 'culebra' emitió un comunicado, a través de su cuenta de Instagram, desmintiendo tajantemente esta acusación señalando que se encuentra plenamente enfocado en su compromiso profesional con Alianza Lima.

"Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales", inició.

En esa misma línea, Eryc Castillo pidió que los medios que han difundido esta información, no solo verificar sus fuentes, sino también ha retractarse de manera inmediata ya que la misma afecta su imagen personal y la tranquilidad de su familia. Además, agradeció a su entorno cercano por apoyarlo en todo momento a pesar de esta situación.

Comunicado de Eryc Castillo desmintiendo agresión a su esposa.

"Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad. La difusión de información falsa no solo afecta a mi imagen personal, sino también la tranquilidad de mi entorno familiar. Agradezco a quienes han mostrado su apoyo y comprensión", añadió.

Le ahogaron el grito de gol

Volviendo al fútbol, Eryc Castillo pudo haber sido parte de la victoria del elenco íntimo aportando un tanto al marcador. Esto se dio al minuto 73 cuando el ecuatoriano fue a un balón, bajado magistralmente por Paolo Guerrero, y convirtió lo que habría sido el 3-1 para los blanquiazules.

Pese a que las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva gritaron a todo pulmón este tanto, el juez del encuentro, Joel Alarcón, anuló la anotación tras verifica que el esférico le había pegado en su brazo derecho.

De esta manera, Eryc Castillo negó las acusaciones de violencia de género contra su esposa las cuales se difundieron en las últimas horas.