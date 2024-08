París 2024: María Belén Bazo logra brillante tercer lugar en semifinal de windsurf femenino de los Juegos Olímpicos

María Belén Bazo, destacada velerista del Programa París 2024 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ha dejado en alto el nombre de Perú al obtener el tercer puesto en la semifinal de windsurf femenino en los Juegos Olímpicos.

Con su destacada actuación, María Belén Bazo no solo culminó su participación en la competencia, sino que también asegura el tercer diploma olímpico para nuestro país, convirtiéndose en un motivo de orgullo nacional.

La jornada comenzó con la regata de cuartos de final, donde María Belén Bazo mostró su habilidad al avanzar posiciones durante la prueba. Su esfuerzo le permitió terminar en la segunda posición, justo detrás de la competidora china Zheng Yan, asegurando uno de los dos valiosos lugares en la semifinal.

Ya con el diploma olímpico asegurado, María Belén Bazo se enfrentó en la semifinal a algunas de las mejores veleristas del mundo, incluyendo a la israelí Sharon Kantor y la italiana Marta Maggetti, quienes se habían clasificado desde la serie inicial.

Kantor lideró la regata desde el principio, mientras que Bazo luchó por el primer lugar durante la primera parte. La competencia fue reñida, y Maggetti logró superar a la peruana, asegurando su lugar en la final junto a la israelí.

La velerista peruana, María Belén Bazo, quedó en tercer lugar, a solo 4 segundos del segundo puesto, acercándose mucho a la medalla.

Este tercer lugar en la semifinal le otorgó a María Belén Bazo un diploma olímpico, el tercero para el Team Perú en París 2024. Este logro se suma a los diplomas obtenidos por Alonso Correa en surf masculino, quien sigue compitiendo por medallas, y Evelyn Inga en la marcha atlética de 20 kilómetros.

En una entrevista con Radio Nacional, la velerista María Belén Bazo compartió detalles sobre su sorprendente clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Fue una gran sorpresa, todavía no me lo puedo creer, estoy todavía en shock, pero feliz de tener esta oportunidad", confesó la velerista peruana.

María Belén Bazo también compartió su visión para alcanzar la excelencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Mi sueño es ser campeona olímpica y para eso tengo que estar 100% enfocada en mi deporte y dar todo de mí", añadió.

Asimismo, expresó su entusiasmo por el windsurf, destacando su dedicación y esfuerzo constante en el deporte. Enfatizó que su principal motivación es disfrutar plenamente de cada momento en el agua y exprimir al máximo sus capacidades físicas.

"Me encanta navegar, dar lo mejor de mí, esforzarme al máximo y exigir a mi cuerpo físicamente. Mi motivación es disfrutar de hacer este deporte increíble y sacar lo mejor de mí. Mi objetivo es darlo todo y no arrepentirme de no haberlo hecho, sentirme satisfecha con mi esfuerzo", sostuvo para El Comercio.