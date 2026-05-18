Universitario perdona al 'Tunche' Rivera: Cremas aceptaron disculpas del jugador y cierran polémica por camiseta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

José 'El Tunche' Rivera puede respirar más tranquilo luego de ser perdonado por la directiva de Universitario tras la reciente polémica que protagonizó. El delantero fue centro de fuertes críticas luego de haber pateado la camiseta merengue tras abandonar el campo de juego del Estadio Monumental luego de caer ante Atlético Grau.

'Tunche' Rivera es perdona por la 'U' tras polémica

Luego que el video de este momento se hiciera viral en las redes sociales, el elenco dirigido administrativamente por Franco Velazco anunció la apertura de un proceso disciplinario al jugador y su separación temporal. Sin embargo, Exitosa Deportes conoció que el hecho fue más allá ya que el futbolista recibió una carta de preaviso de despido lo que podía dejarlo fuera del club.

No obstante, todo este embrollo fue superado en cuestión de horas ya que Universitario aceptó las disculpas de José Rivera levantándole la suspensión. Según indicó Exitosa Deportes, el atacante se reincorporará a los entrenamientos de Héctor Cúper el jueves pensando en cerrar de la mejor manera del Torneo Apertura

Esto si, el 'Tunche' se perderá el partido de este miércoles ante Nacional de Uruguay en Montevideo donde la 'U' se juega la chance de poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En entrevista para Exitosa, Narciso Algamis, representante de José Rivera, indicó que a finales del 2025 el delantero tuvo la oportunidad de dejar Universitario. Detalló que la oferta era del continente americano y no convenció, por lo que la dirigencia... pic.twitter.com/V8Ucvj7zo6 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 18, 2026

'Tunche' Rivera se disculpa

A raíz de la polémica generada el último viernes y el pedido masivo de los hinchas de ser separado, José Rivera conversó con Fútbol en América explicando lo sucedido y expresando sus disculpas al club y a los aficionados.

Según precisó, su intención nunca fue faltarle el respeto al elenco merengue ya que su reacción solo se originó por la frustración que sentía ante una nueva derrota.

"Si bien es cierto que tiré la camiseta, creo que si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue exactamente por falta de respeto a la hinchada o a Universitario, que claro, muchas cosas me ha dado", indicó.

Pese a ello, el futbolista aseguró estar completamente arrepentido en incluso llegó a quebrarse frente a las cámaras, no sin antes señalar que asumirá las consecuencias de sus actos.

"Me siento muy avergonzado, la verdad; muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así. Asumo toda la responsabilidad, nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada", finalizó.

En resumen, Universitario perdonó al 'Tunche' Rivera tras polémica con la camiseta por lo que seguirá en el club hasta el final de su contrato.