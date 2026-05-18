Esposa del 'Tunche' Rivera empezó a recibir amenazas de hinchas molestos tras polémica con la camiseta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por el gesto de José 'Tunche' Rivera, quien arrojó y pateó la camiseta de Universitario tras la derrota ante Atlético Grau, sigue generando repercusiones.

Aunque el club ya levantó la sanción disciplinaria y el jugador pidió disculpas públicas, su representante, Narciso Algamis, denunció que la situación ha escalado al punto de afectar a la familia del delantero, que ahora recibe amenazas en redes sociales. En diálogo con Exitosa Deportes, Algamis advirtió que la polémica ha traspasado los límites deportivos.

"Lo malo de todo esto es que hay gente que se está metiendo con la familia, que la está pasando mal; la está pasando mal su mujer, recibe mensajes y amenazas. Él está preocupado, no está cómodo. Es una situación difícil para todos".

Horas antes, en el podcast Fútbol Satélite, el representante ya había criticado la desproporcionalidad de la molestia, señalando que la esposa del jugador no debería ser blanco de ataques.

"Ahora están amenazando a la esposa por todos lados y eso es detestable. Ese tipo de cosas está súper mal. ¿Qué tiene que ver la esposa con esta situación?".

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽|En entrevista para Exitosa, Narciso Algamis, representante de José Rivera, señaló que el delantero de Universitario no está cómodo por su falta de minutos, lo que no es excusa para el gesto que tuvo con la camiseta crema. Sin embargo, está preocupado por... pic.twitter.com/xKv4onKfj4 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 18, 2026

Rivera y la presión mediática

Algamis recordó que el jugador asumió su error y pidió disculpas públicas incluso al borde del llanto, pero cuestionó la intensidad de las críticas aún tras cerrarse oficialmente el asunto.

"El tipo tiene la cabeza metida en el equipo. Cometió un error y lo comete cualquiera. Pidió disculpas, ¿qué más puede hacer? ¿Le van a meter un tiro?".

El agente explicó que la polémica recién estalló el domingo, cuando se difundieron imágenes inéditas del momento en que Rivera pateó la camiseta. Según dijo, el viernes y sábado el ambiente se mantenía tranquilo, aunque el jugador ya se sentía mal por lo ocurrido.

Reincorporación al plantel

Algamis confirmó que Rivera recibió el documento oficial de Universitario levantando la sanción, lo que le permitirá reincorporarse al equipo después del partido contra Nacional por la Copa Libertadores. La medida busca cerrar el capítulo disciplinario y recuperar la calma en el vestuario.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En entrevista para Exitosa, Narciso Algamis, representante de José Rivera, indicó que a finales del 2025 el delantero tuvo la oportunidad de dejar Universitario. Detalló que la oferta era del continente americano y no convenció, por lo que la dirigencia... pic.twitter.com/V8Ucvj7zo6 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 18, 2026

El representante también reflexionó sobre el impacto de las plataformas digitales en la vida de los futbolistas y cómo estas pueden incluso definir el rumbo que pueden tomar sus carreras profesionales.

"Hoy las redes sociales son las que manejan todo, es increíble. Por un lado es bueno y por el otro es malo. No puedes, como club o empresa, quedar bien con todo el mundo. Siempre hay alguien que va a querer hacer el mal. Uno tiene que ver menos redes sociales y basarse en lo que está haciendo".

Las declaraciones de Narciso Algamis ponen en evidencia cómo un gesto impulsivo puede derivar en una crisis que trasciende lo deportivo y afecta la vida personal de un jugador. La presión de las redes sociales, sumada a la indignación de la hinchada, ha convertido el caso Rivera en un ejemplo del poder —y los riesgos— de la exposición digital en el fútbol moderno.