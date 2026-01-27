Exjugador de Alianza Lima estaría cerca de volver tras salida de de Miguel Trauco: "Ya hablaron"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Miguel Trauco tras la denuncia que lo separó del club abrió un hueco importante en el plantel blanquiazul. En medio de la necesidad de reforzar el equipo, un exjugador de Alianza Lima estaría cerca de volver a La Victoria, y todo indica que el club tiene un plan concreto para recuperar a un lateral con recorrido internacional.

¿Marco Huamán regresa a Alianza?

Durante el programa L1 Radio, la periodista Ana Lucía Rodríguez adelantó que la directiva de Alianza Lima ya definió el regreso de Marco Huamán, quien había sido cedido recientemente a Cienciano.

Según 'Analú', las conversaciones con el club imperial ya están avanzadas y se espera que el anuncio oficial se realice este miércoles 28 de enero.

"Voy a dar una información que se va a terminar confirmando el miércoles. Va a volver Marco Huamán, Alianza Lima lo ha pedido. Va a ser utilizado como lateral izquierdo, ya hablaron con la gente de Cienciano y van a tener que pagar un monto para tener que recuperarlo", detalló la comunicadora.

La incorporación de Marco Huamán permitirá a Pablo Guede cubrir la vacante que deja Miguel Trauco, asegurando continuidad en el esquema táctico y estabilidad en el lateral izquierdo.

Cabe señalar que, al haber sido cedido a Cienciano, Alianza Lima tendrá que pagar una indemnización para concretar el regreso del jugador, inversión que se considera estratégica para reforzar al plantel.

Trayectoria y valor de Marco Huamán

Con 21 años, Marco Huamán es lateral derecho y se caracteriza por su fuerza física y sus precisos tiros de larga distancia. Y no llega a La Victoria como un desconocido.

Marco Huamán se formó en las divisiones menores de Sport Huancayo, club en el que debutó profesionalmente en el 2021. Luego, fue llamado por Juan Reynoso a algunos microciclos de la selección peruana.

Más tarde, fue convocado al primer equipo para el amistoso ante Bolivia, donde fue titular y dejó una excelente impresión en la cancha.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado de Marco Huamán se sitúa cerca de los 400 mil euros, cifra que podría aumentar si logra destacarse en el equipo y recuperar protagonismo en la selección peruana. Sin duda, su retorno genera expectativas tanto dentro como fuera del campo.

