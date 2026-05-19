'Hackean' el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps con burlas hacia el Real Madrid

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Santiago Bernabéu amaneció con un nuevo golpe, esta vez en el terreno digital. Un grupo de hackers logró modificar el nombre del estadio en Google Maps, rebautizándolo con denominaciones cargadas de ironía y burla hacia el Real Madrid, justo cuando el club atraviesa una de sus etapas más convulsas. La noticia se viralizó en redes sociales y convirtió al coloso blanco en protagonista de memes y comentarios jocosos.

"Knockout de Tchouaméni"

Uno de los nombres más repetidos fue el de "Knockout de Tchouaméni". La referencia apunta directamente al bochornoso altercado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que presuntamente terminó a golpes dentro del vestuario y se filtró a la prensa internacional.

El episodio, aunque luego aclarado por Valverde como un supuesto accidente de acción propia, dejó en evidencia las tensiones internas del plantel y ahora se ha convertido en material de burla digital.

"Campo de entrenamiento del Barça"

Otro de los nombres que más eco tuvo fue el de "Campo de entrenamiento del Barça". La frase juega con la eterna rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, sugiriendo que el Bernabéu se ha convertido en terreno de práctica para el eterno adversario.

En un momento en que el club blanco sufre críticas por su rendimiento y por la salida abrupta de Xabi Alonso, la broma golpea directamente el orgullo merengue.

Internautas habrían aprovechado vulnerabilidad para cambiar denominación del estadio.

"Mbappé Dictador" y Arbeloa en la mira

El ataque también incluyó referencias a Kylian Mbappé, cuya relación con el vestuario se ha visto marcada por acusaciones cruzadas con Álvaro Arbeloa. El mote de "Mbappé Dictador" ironiza sobre la percepción de que el delantero francés ejerce un liderazgo tóxico dentro del equipo, llegando al punto de que los 'hackers' categorizaron al estadio como "centro penitenciario".

A su vez, Arbeloa fue blanco de burlas con apodos como "Arbeloa Cono" o "El Cono blanco", recordando las críticas que recibió en su etapa como jugador y que ahora resurgen en su rol de entrenador.

Personas denominador el estadio "Centro Penitenciario"

El ciberataque llega en un contexto de máxima tensión: la destitución de Xabi Alonso que generó desconcierto entre la afición, y los enfrentamientos internos, como el de Valverde y Tchouaméni, que han debilitado la imagen del vestuario.

A ello se le suma Mbappé, fichaje estrella, que se encuentra en el centro de la polémica por su liderazgo cuestionado y Arbeloa, recién asumido como entrenador, que enfrenta críticas por su falta de experiencia, el ambiente enrarecido que rodea al club y la mala temporada que hace cada vez más posible el regreso de Mourinho al club.

El hackeo del Bernabéu en Google Maps no es solo una broma digital: es un reflejo del momento crítico que atraviesa el Real Madrid. Los nombres elegidos por los hackers son dardos que apuntan a las heridas abiertas del club: peleas internas, rivalidad con el Barça, liderazgo cuestionado y decisiones polémicas en el banquillo.

En medio de esta tormenta, el Bernabéu se convierte en escenario de un nuevo capítulo surrealista que mezcla fútbol, tecnología y humor ácido, dejando claro que la crisis merengue no solo se juega en la cancha, sino también en el terreno virtual.