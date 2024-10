Arturo Vidal confirmó que no volverá a la Selección de Chile mientras siga Gareca: "En este proceso, no"

La actualidad de la Selección de Chile viene bastante complicada luego de la reciente derrota ante Brasil que lo sigue dejando alejado de puestos de clasificación. Y si en la previa ya era criticado, Ricardo Gareca está siendo vapuleado por la prensa deportiva de aquel país la cual se volvió aún más mediática por su enfrentamiento con Arturo Vial a quien no convocó desde su llegada.

El volante de Colo Colo ha expresado en más de una oportunidad que debería ser convocado por el argentino por su buena actualidad. Sin embargo, el 'Rey' dejó atrás sus intenciones y aseguró que no volverá más a la 'Roja' mientras el 'Tigre' sea el entrenador.

Arturo Vidal habló con la prensa luego del triunfo de su equipo en condición de visitante ante Huachipato por el torneo chileno. Ahí, el volante fue consultado sobre una posible vuelta a la Selección de Chile si es llega a ser convocado, pero este dejó en claro que no volverá mientras Ricardo Gareca está al mando del combinado mapocho.

Al ser conocida su posición, el exjugador de Barcelona, Bayern Múnich, entre otros, aseguró que los dirigentes del fútbol chileno deberán tomar una decisión respecto a la continuidad del extécnico de la Selección Peruana si es que no se obtiene un triunfo ante Colombia.

"Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial. Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Sino los que mandan van a tener que tomar una decisión porque todavía se puede hacer algo. Matemáticamente, Chile no está eliminado y hay varios jugadores que le pueden dar mucho a la selección y seguramente puedan pelear mejor la Eliminatoria", indicó.