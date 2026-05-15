Club de vóley Alianza Lima oficializa la salida de la francesa Maëva Orlé y se despide con emotiva imagen

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club de vóley Alianza Lima anunció oficialmente la salida de la francesa Maëva Orlé, una de las figuras extranjeras más importantes en la reciente historia del equipo.

Tras tres temporadas en las que conquistó junto al equipo blanquiazul el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, la opuesta se despidió con un mensaje cargado de emoción, agradecimiento y recuerdos que marcaron su paso por La Victoria.

El homenaje del club

La institución blanquiazul compartió en sus redes sociales un video con los mejores momentos de Orlé vistiendo la camiseta íntima. "Tres temporadas, tres campeonatos y una historia que quedará para siempre", escribió el club, acompañado de imágenes que reflejan su entrega y liderazgo dentro de la cancha.

El mensaje oficial destacó que el tiempo pasa, pero el amor que la jugadora entregó por el escudo nunca será olvidado ni por sus compañeras, el equipo técnico ni la hinchada que la vio desarrollarse estos tres años.

Tres temporadas, tres campeonatos y una historia que quedará para siempre. 🏆♾️



A veces no somos conscientes de que estamos viviendo momentos que un día recordaremos por siempre. Y tú fuiste parte de muchos de ellos.



Gracias por cada lucha, cada alegría y cada instante que... pic.twitter.com/f2U8wEjr8K — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 15, 2026

Palabras de Maëva Orlé

La propia jugadora compartió un mensaje en el que recordó su llegada a Alianza Lima y el recibimiento de la hinchada y de sus compañeras, detacando el hecho de que, pese a los altos y bajos, nunca dejaron de integrarla en el grupo.

"Llegué hace tres años con el objetivo de ganar el campeonato después de mucho tiempo. Ustedes no me conocían, pero me recibieron con los brazos abiertos... y así pasaron los años, y no solamente ganamos juntos un campeonato, lo hicimos tres veces".

Orlé confesó que fueron años intensos, llenos de emociones, lágrimas y alegrías, pero que se marcha "con el corazón lleno". También dedicó palabras especiales a Cenaida Uribe, a quien llamó "reina madre", agradeciendo su confianza y cuidado, así como al comando técnico por el apoyo constante.

La francesa no olvidó a sus compañeras de equipo, a quienes agradeció por haber compartido una experiencia "loca" y por haber marcado juntas la historia del club. Finalmente, se dirigió a la hinchada íntima, agradeciendo el apoyo brindado,

"Gracias por hacernos vibrar en cada entrada al campo, por haber cantado y bailado con nosotras. Todos ustedes hacen parte de esta victoria también".

La salida de Maëva Orlé marca el cierre de un ciclo dorado en Alianza Lima y se suma también a la de su técnico Facundo Morando. Su paso por el club dejó tres títulos nacionales, múltiples reconocimientos individuales y, sobre todo, un vínculo emocional con la institución y sus seguidores.

Aunque su futuro podría estar en Brasil, la jugadora aseguró que volverá a La Victoria, aunque sea para alentar desde las tribunas, porque "Alianza Lima estará por siempre en su corazón".