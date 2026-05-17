Vaticano confirma visita del papa León XIV a Francia del 25 al 28 de septiembre

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano confirmó este sábado 16 de mayo un nuevo viaje apostólico del papa León XIV para este 2026, más precisamente a Francia, país donde estará entre los días 25 y 28 de septiembre, próximo.

En ese sentido, la Santa Sede hizo oficial la visita del sumo pontífice a París, tras recibir la invitación del presidente Emmanuel Macron en abril último, en un encuentro que sostuvieron en Roma.

También visitará la sede de la UNESCO

Desde el inicio oficial de su pontificado, el 18 de mayo de 2025, el papa León XV ha tenido tres viajes oficiales: Turquía y el Líbano (27 de noviembre - 2 de diciembre de 2025), el Principado de Mónaco (28 de marzo de 2026), África (13-23 de abril de 2026) y próximamente está por llegar a España, donde estará del 6 al 12 de junio.

Sobre la que será su quinta visita, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, se encargó de confirmar la misma, dando algunos alcances del itinerario que tendrá Robert Prevost en tierras francesas.

"Aceptando la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del director general de la UNESCO, el santo padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha Organización", expresa el comunicado del Vaticano.

Como era de esperarse, el mandatario francés expresó su satisfacción en sus redes sociales por recibir en los próximos meses al papa número 267 de la Iglesia Católica. "Nos complace que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia. Esta visita en septiembre próximo será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos", escribió en su cuenta de "X".

Mensaje de Emmanuel Macron

Visita al Perú sería en noviembre

En febrero último, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, anunció el retorno al Perú del santo padre para finales de este 2026, lo que generó un gran impacto en toda la región Lambayeque, debido a que allí es donde permaneció más tiempo en nuestro país.

A inicios de mayo, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de S/ 15 759 017 en favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar la tercera etapa del proyecto de transitabilidad vehicular de diversas calles y avenidas de Chiclayo, en el marco de la ley que declara de interés nacional la Implementación de la ruta turístico - cultural denominada: "Caminos del Papa León XIV".

Pese a la sucesión constitucional por las elecciones generales 2026, el presidente José María Balcázar confirmó en Exitosa en marzo pasado, que el sumo pontífice volverá a recorrer tierras peruanas en noviembre próximo.

En el Perú se espera con ansias los días de la estadía de León XIV al Perú, país que lo acogió por casi 30 años de su vida.