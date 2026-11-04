Franco Navarro y su hijo podrían ser sancionados por incidente protagonizado con Horacio Melgarejo

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La reacción que tuvo el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro y su hijo, al querer irse encima de Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, por sus burlas hacia la hinchada blanquiazul tendrían consecuencias. El nombre del directivo habría sido incluido en el informe contundente que se entregó luego del compromiso.

Navarro lo quiso encarar

De acuerdo con el canal de streaming 'Lo Bueno, lo Malo y lo Feo', el delegado de este encuentro válido por la fecha 15 del Torneo Clausura disputado el último martes, presentó un reporte preliminar sobre los incidentes ocurridos tras la expulsión del estratega argentino, quien recibiría una sanción severa.

En dicho espacio de internet indicaron que hay cuatro situaciones vinculadas al comportamiento del director técnico del cuadro 'imperial' y dos acciones que protagonizaron Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo, gerente general de la institución victoriana.

La información que maneja señala que en el caso de Horacio Melgarejo se reportaron las provocaciones que dirigió hacia los hinchas blanquiazules durante su recorrido desde la zona técnica ubicada para el lado de la tribuna occidente hacia oriente, antes del ingreso a los vestuarios.

Por otra parte, se consignó que los directivos de Alianza Lima dejaron la tribuna occidente desde donde veían el partido y bajaron al campo de juego para luego ir hasta el entrenador de 53 años. El hecho ocurrió antes de que finalice el encuentro y provocó la intervención de efectivos de la Policía Nacional para resguardarlo.

Los Navarro habrían invadido el campo

Tanto al director como al gerente deportivo 'íntimo', la sanción que se les aplicaría no sería en sí, por el hecho de increpar a Melgarejo, sino por la invasión de la cancha, debido a que es un espacio restringido mientras se desarrolla un encuentro. En este periodo solo se permite la presencia de jugadores, árbitros, utileros e integrantes de los comandos técnicos.

Posteriormente se incluyó que Navarro Monteiro y Navarro Mandayo se dirigieron hacia el acceso a los camerinos para encarar al estratega. Con esto, el informe no solo observa el comportamiento que tuvo el DT del elenco cusqueño, sino también el de los directivos blanquiazules que podrían ser castigados.

La reacción que tuvo Franco Navarro y su hijo Franco Navarro Mandayo al increpar a Horacio Melgarejo durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano podría ser sancionado. Así se dio a conocer en un canal de streaming, en el que se señala que tanto el director deportivo como el gerente deportivo, fueron incluidos en el informe contundente.