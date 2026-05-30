Conmoción en el fútbol: Falleció exjugador de la selección de Francia camino a disputar un partido

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una desgarradora noticia ha sucumbido en el ambiente deportivo luego de confirmarse que una famosa leyenda de la selección de Francia falleció cuando se encontraba camino a disputar un partido.



Falleció leyenda de la selección de Francia

El mundo del fútbol internacional atraviesa un momento de profundo dolor tras reportarse el fallecimiento del exjugador francés Bryan Bergeougnoux, a los 43 años, cuando se disponía a participar de un cotejo de leyendas, el último viernes, 29 de mayo.

Su deceso fue informado por el Olympique de Lyon, club en el que se formó, desarrolló gran parte de su carrera profesional y con el que fue 3 veces campeón de la Ligue 1 de Francia.

"El Olympique Lyonnais ha lamentado con una inmensa tristeza el fallecimiento del hijo del club, Bryan Bergougnoux.El club está conmocionado ante esta terrible noticia y envía sus pensamientos más sinceros a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que lo conocieron y quisieron. Homenaje por anunciar", se lee en una publicación de X.

De acuerdo a medios franceses, el ex volante ofensivo, que formó parte de las juveniles de la selección de Francia, perdió el conocimiento mientras viajaba en automóvil rumbo al estadio donde iba a participar de un encuentro con exfutbolistas del Toulouse.

Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital sufrió una nueva descompensación y los médicos no pudieron salvarle la vida. Este trágico acontecimiento generó una enorme conmoción en su país en el que era una figura muy querida tanto por su trayectoria como futbolista y por su posterior faceta como entrenador.

La trayectoria de Bryan Bergeougnoux

El exfutbolista francés se formó en las divisiones inferiores del Olympique de Lyon, en el que logró consolidarse en el primer equipo en la temporada 2003-2004. Allí disputó 48 partidos y convirtió seis goles, además de conquistar tres títulos de la Liga de Francia y tres Supercopas de Francia.

Luego, fue transferido al Toulouse, donde permaneció durante cuatro temporadas. Más tarde desarrolló una extensa carrera que incluyó pasos por Châteauroux, Lecce de Italia, Omonia Nicosia de Chipre y Tours FC, donde finalizaría su etapa como futbolista.

Además, integró las selecciones juveniles de Francia y llegó a representar al país en la categoría Sub-21.Tras su retiro se convirtió en entrenador y desde 2025 fue asistente en el equipo Le Havre.

Gran conmoción en el ámbito deportivo ha generado el reporte del fallecimiento del exfutbolista Bryan Bergeougnoux, a los 43 años, cuando se disponía a participar de un cotejo de leyendas. Trascendió que padecía de cáncer de parótida.