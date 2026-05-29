Cambios en la Liga 1 2027: Volverá la bolsa de minutos y se reducirá el cupo de extranjeros en cancha

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que el nivel del fútbol peruano se encuentra en las últimas posiciones de toda Sudamérica. Una muestra de ello es que la Selección Peruana quedó en la novena posición de las últimas Eliminatorias a pesar de que los cupos al Mundial 2026 aumentaron de cuatro directos y un repechaje, a seis directos y un repechaje.

Anuncian drásticos cambios en la Liga 1

Pensando en salir de esta complicada situación, en las últimas horas se ha conocido que se vienen drásticos cambios para la Liga 1 2027 luego de una estrecha coordinación entre el comando técnico de la Bicolor, la FPF y los directivos de la Liga 1.

De acuerdo a lo indicado por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', para el torneo del próximo año volverá la bolsa de minutos la cual fue dejada atrás en temporadas anteriores. La idea principal de esta medida es que los nuevos valores tengan mayor oportunidad en la primera división, algo que no se ha visto en los últimos años.

"El otro día contábamos de que hubo reuniones entre gente de la FPF, Liga y clubes para ver mejores de cara al próximo año. Es un hecho, a falta de consenso total y por indicación de Mano Menezes, Jean Ferrari y Manuel Barreto, de que la bolsa de minutos vuelva para el 2027", indicó el hombre de prensa.

¡VUELVE LA BOLSA DE MINUTOS! ⏰🇵🇪🏆



Por decisión de Menezes, la FPF y directivos de la Liga, volverá la bolsa de minutos para la temporada 2027. ⚽🔥



➡️Además, también se buscar reducir el cupo de extranjeros en cancha: ya no serán 7, sino solo 5 por equipo. 🇵🇪👀 pic.twitter.com/LXIS3njEQt — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 28, 2026

En esa misma línea, otro de los aspectos que serán modificados será el cupo de extranjeros el cual actualmente es de siete futbolistas en cancha. Esta medida fue duramente criticada por lo que ahora se daría la presencia de seis en lista y solo cinco dentro del campo de juego.

"La otra propuesta que falta definir son los extranjeros ya que el proyecto es que sean solo cinco en cancha y seis en lista por lo que ya no serían los siete en cancha que son actualmente", añadió.

Selección Peruana se alista para amistosos de junio

Es importante precisar que Mano Menezes anunció la lista de 25 jugadores convocados para los amistosos que jugará el combinado patrio ante Haití y España sobre los primeros días de junio. La nómina no cuenta con grandes sorpresas, aunque sigue sin entenderse la ausencia de Renato Tapia.

En resumen, la bolsa de minutos volverá a la Liga 1 para el 2027 y se analiza acortar el cupo de extranjeros a solo seis en lista y cinco en cancha.