Brasil enciende las alarmas: Neymar volvió a lesionarse y peligra su presencia en el Mundial 2026

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil comenzó a entrenar con la mayoría de sus convocados pensando en los amistosos previo al Mundial y su esperado debut ante Marruecos. Sin embargo, en medio de un ambiente de fiesta, el cuerpo médico del pentacampeón presentaba preocupación por la condición de Neymar quien llegó en helicóptero a la concentración en Granja Comary.

En comparación con el resto de sus compañeros, el astro de Santos no pudo entrenar con normalidad por lo que fue sometido a diversos exámenes médicos para conocer al detalle su situación. Lamentablemente, el diagnóstico que dejó estas pruebas ha encendido todas las alarmas en el 'Scratch'.

Neymar se perderá el debut del Mundial por lesión

En conferencia de prensa, el médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rodrigo Lasmar, dio a conocer que Neymar presenta una lesión en su pantorrilla de grado 2 que necesitará entre dos a tres semanas para su recuperación.

"Neymar se presentó en Granja Comary, se hizo todos los exámenes médicos y complementarios terminando con una resonancia magnética que identificó una lesión muscular grado 2 en la pantorrilla, no solo un edema", indicó.

😳 El MÉDICO de BRASIL confirma que NEYMAR tiene una LESIÓN más GRAVE:



🤕 "El plazo es de 2-3 semanas". pic.twitter.com/TnAFwU4pHJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2026

Según reveló, el exjugador de Barcelona, PSG, entre otros, ya se encuentra llevando el tratamiento necesario para atender su dolencia por lo que su evaluación será evaluada con el pasar de los días. Sin embargo, 'Ney' se perderá los amistosos previos a la Copa del Mundo y el debut ante Marruecos.

"El futbolista sigue en tratamiento y nuestra expectativa es que en un plazo de 2 a 3 semanas él este liberado. Con nosotros está en tratamiento intensivo, podemos evaluar su evolución día a día, pero la expectativa en principio es esa", añadió.

Reaparecerá ante Haití

De acuerdo a lo programado, los dirigidos por Carlo Ancelotti enfrentarán el domingo 31 de mayo ante Panamá en el Maracaná y luego el sábado 6 de junio frente a Egipto en Estados Unidos. Luego, llegará el esperado estreno en la Copa del Mundo ante Marruecos el sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Neymar fue convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

Es importante precisar que el crack de Santos no será la única baja del pentacampeón para el primer cotejo de preparación ya que Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli del Arsenal y Marquinhos del PSG jugarán la final de la Champions League.

En resumen, Neymar presenta una lesión de grado 2 en una de sus pantorrillas por lo que se perderá el debut del Mundial 2026.