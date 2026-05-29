Edwin Oviedo regresa a la presidencia de Juan Aurich tras 12 años: Promete devolver al 'Ciclón del Norte' al fútbol profesional

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empresario y dirigente deportivo Edwin Oviedo asumió oficialmente la presidencia del Club Juan Aurich de Chiclayo, marcando su retorno al frente de la institución después de doce años. Su principal objetivo es devolver al tradicional cuadro rojo al lugar que históricamente le corresponde: el fútbol profesional peruano.

Durante su presentación, Oviedo expresó su compromiso con la recuperación deportiva e institucional del club y aseguró que trabajará para construir un proyecto sólido que permita alcanzar el anhelado regreso a las principales categorías del fútbol nacional.

"Estamos asumiendo esta responsabilidad con mucha seriedad y compromiso. Queremos devolverle la alegría a la hinchada y llevar nuevamente a Juan Aurich al fútbol profesional", manifestó.

El dirigente, recordado por liderar al "Ciclón del Norte" en una de las etapas más exitosas de su historia, hizo además un llamado a la unidad y al respaldo de los aficionados chiclayanos para afrontar este nuevo desafío.

"Necesitamos el apoyo de todos los hinchas, de quienes aman estos colores y sueñan con ver nuevamente a Juan Aurich donde merece estar", agregó.

Edwin Oviedo retorna al Juan Aurich.

La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del cuadro rojo, quienes ven en el regreso de Oviedo una oportunidad para impulsar el resurgimiento de una de las instituciones más emblemáticas del norte del país.

Con esta nueva etapa, Juan Aurich inicia un proceso de reorganización y fortalecimiento con la mirada puesta en recuperar protagonismo y volver a competir en el fútbol profesional peruano.