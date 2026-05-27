Neymar llegó en helicóptero privado a concentración de Brasil y se dio emotivo abrazo con Carlo Ancelotti

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las principales selecciones del mundo ya entrenan pensando en lo que será su participación en el Mundial 2026 que inicia el próximo jueves 11 de junio. Uno de estos combinados es el de Brasil el cual ya concentra bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti quien busca devolver al 'Scratch' a lo más alto del fútbol.

Neymar llega en helicóptero a concentración de Brasil

Los convocados por el estratega italiano ya se encuentran en Granja Comary en la ciudad de Teresópolis donde este miércoles 27 de mayo realizaron su primera sesión de entrenamiento. Uno de los más esperados por la prensa y un grupo de hinchas que llegaron hasta este punto era el astro de Santos, Neymar.

Luego que todos los jugadores acudieran al llamado, los agentes de seguridad del seleccionado de Brasil reforzaron su operativo haciendo presagiar la llegada de la máxima estrella del equipo. Finalmente esto así se dio, pero nadie esperó que el futbolista lo hiciera a bordo de su helicóptero privado.

Sobre os gritos de "Neymar! Neymar!", o atacante do Santos se apresentou a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, para da início a preparação para Copa do Mundo!



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La nave aterrizó y de ella descendió Neymar quien respondió a los gritos de los aficionados con un breve saludo. Luego de ello, subió a un vehículo para ser llevado hasta la concentración del pentacampeón que busca a como de lugar el sexto título mundial luego de 24 años.

Lesión y cálido abrazo con Carlo Ancelotti

Como era de esperarse, los compañeros del '10' de Brasil y de Santos lo recibieron con los brazos abiertos y uno a uno fueron dándole la bienvenida. Sin embargo, el momento más esperado fue el saludo con Carlo Ancelotti con quien se enfundó en un cálido abrazo.

Lamentablemente, el astro no fue parte de esta primera sesión de entrenamiento por la lesión que arrastra desde hace varios días. El talentoso jugador aqueja un edema en la pantorrilla derecha por lo que tuvo que ser llevado a una clínica privada para ser sometido a unos estudios.

El encuentro de Neymar y Carlo Ancelotti 🇧🇷 pic.twitter.com/OGPpc8A3Rc — Veronica Brunati (@verobrunati) May 27, 2026

"No se dará a conocer más información hasta que finalicen las evaluaciones del personal médico de la selección brasileña", indicó la Confederación Brasileña de Fútbol.

Es importante precisar que el defensor Danilo de Flamengo tampoco fue parte de los trabajos por una dolencia muscular. Por último, los jugadores Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli del Arsenal y Marquinhos del PSG serán los últimos en integrarse a la concentración luego de disputar la final de la Champions League.

En resumen, Neymar llegó en helicóptero a la concentración de Brasil y luego protagonizó un cálido saludo con Carlo Ancelotti.