Alarma en Argentina: Selección albiceleste confirmó desconvocatoria de una de sus figuras por lesión

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que el planeta entero se paralice con el inicio del Mundial 206 a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, este último abrirá el certamen frente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca en una edición sin precedentes ya que contará con la participación de 48 selecciones.

Figura de Argentina se pierde el Mundial por lesión

Por estos días todo es felicidad para los hinchas quienes se preparan para presenciar más de 100 partidos a lo largo de la competición. Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que los planteles que vienen preparándose trabaja con la mayor precaución para así evitar lesiones y perderse la fiesta máxima del fútbol.

Precisamente, esto ocurrió con la Selección Argentina quien acaba de anunciar que uno de sus jugadores no podrá estar en la Copa del Mundo a causa de una lesión. A través de sus redes sociales el combinado albiceleste confirmó que el central del Marsella de Francia, Leonardo Balerdi fue desafectado debido a una dolencia muscular.

En su breve comunicado, señalaron que el defensor sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecho por lo que el comando técnico de Lionel Scaloni decidió dejarlo de lado. Además, le desearon una pronta recuperación de cara al futuro de su carrera.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", indicaron.

De acuerdo a medios argentinos, la decisión se tomó debido a la presencia de otros futbolistas sentidos quienes se encuentran atravesando por los últimos días de su proceso de recuperación. Este grupo está conformado por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz, Emiliano 'Dibu' Martínez, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Una tendencia de los últimos mundiales

La prensa argentina ha tomado esta sensible baja como un problema recurrente en su seleccionado ya que en los dos últimos mundiales ocurrió una situación similar. Por ejemplo, en 2022, Joaquín Correa y Nicolás González fueron dejados de lado por molestias musculares, mientras que en el 2018 Manuel Lanzini y Sergio Romero tampoco pudieron llegar a la cita mundialista.

La ausencia de Balerdi se da a solo horas del amistoso que jugarán los albicelestes ante Honduras en la ciudad de Texas a modo de preparación para su debut en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio ante Argelia.

En resumen, la Selección Argentina anunció la desconvocatoria de Leonardo Balerdi luego de sufrir una lesión por lo que no estará en el Mundial 2026.