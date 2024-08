Bruno Marioni arremete contra la Comisión Disciplinaria de la FPF: "Hay inconsistencia en sus funciones"

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ha generado una gran polémica al no sancionar a los futbolistas de Melgar y Universitario que se agarraron a golpes tras el encuentro por la fecha cuatro del Torneo Clausura. Por ello, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima se pronunció al respecto.

Como se recuerda, el club blanquiazul emitió un comunicado luego de dicho partido jugado en Arequipa donde exigía a las autoridades correspondientes emitir los castigos correspondientes por esta lamentable pelea.

Sobre la noche de este miércoles 7 de agosto, se conoció, a través del periodista Gustavo Peralta, que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió no sancionar aún a los jugadores involucrados en lo sucedido tras el Melgar-U debido a que había inconsistencias en el informe del árbitro Jesús Cartagena.

Por ello, el organismo se comunicó con ambos clubes para indicarles que sus elementos involucrados podrían ser utilizados en sus respectivos encuentros por la fecha seis del campeonato. De inmediato, esto generó cientos de criticas en las redes sociales por parte de hinchas de diversos equipos quienes criticaban la lentitud de dicha comisión.

En medio de esta polémica, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, habló sobre el tema y lamentó que los miembros que integran la Comisión Disciplinaria demoren tanto en emitir un fallo a pesar de las claras imágenes se vieron en televisión.

Asimismo, el directivo íntimo comparó el caso con lo sucedido con Ángelo Campos, quien fuera sancionado en solo días por salir al campo de juego del Estadio Monumental con una bandera del club victoriano.

"Me preocupa dónde están los miembros de la CD-FPF, hay una inconsistencia muy grande en sus funciones, estamos preocupados de tener que estar pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones. Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y no lo pudimos tener. Yo no me quejo de la sanción de Campos, cometió un error, pero por eso mismo pedimos que a Comisión Disciplinaria tome acción, hay demasiados videos, pero hoy prácticamente se están lavando las manos y lo que hace esto es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer pero que no mostramos con actos que se pueda hacer", inició.