¡Busca su mejor forma! 'Beto' da Silva quiere resurgir en ADT: "Con minutos creceré y demostraré de lo que soy capaz"

El futbolista 'Beto' da Silva compartió su ilusión de recuperar su mejor versión con la camiseta de ADT en esta temporada 2024. Según indicó, si le dan minutos de juego podrá crecer y demostrar de lo que es capaz.

Consumada la victoria de su equipo ante Alianza Lima, el exseleccionado nacional dijo entender las críticas que recibe cuando "no le salen las cosas bien"; sin embargo, exhibió su confianza en mostrar las mejores facetas de su juego.

"ADT me abrió las puertas y me dio esa posibilidad que buscaba para poder tener minutos y seguir demostrando. A veces de mí, hay muchos comentarios, siempre se espera mucho y cuando no logró hacer las cosas tan bien, me critican mucho y lo entiendo, pero también sé que con minutos voy a poder crecer y demostrar de lo que soy capaz, lo que he demostrado en algún momento", declaró.