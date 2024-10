¿Carlos Cáceda o Diego Romero? Pedro Gallese revela quién defenderá el arco de la Selección Peruana

La Selección Peruana continúa en la penúltima posición de la tabla de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esto luego de sufrir una terrible goleada por parte de Brasil durante el último partido de la jornada 10, dejando, además, suspendido al arquero Pedro Gallese ¿Quién lo reemplazará?

Para la siguiente fecha, Perú enfrentará a Chile en el Estadio Nacional de Lima, siendo este un partido sumamente importante en el que tienen la obligación de ganar y quedarse con los tres puntos que les permitirá sumar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, algo que ha sido tema de preocupación para los hinchas, es que dicho encuentro no contará con la convocatoria de Pedro Gallese tras quedar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Al respecto, los medios de prensa abordaron al número 1 de la Selección Peruana para consultarle quién será el encargado de reemplazarlo en la siguiente fecha doble, sorprendiendo con su respuesta al confirmar que el elegido es nada más y nada menos que Carlos Cáceda.

En entrevista para 'ATV', el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, desmintió que Jorge Fossati vaya a dejar de dirigir a la 'Bicolor', apuntando a que "no son gente que cambia de opinión de un día para otro".

"Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final", señaló.