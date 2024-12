Carlos Grados reveló cómo fue el paso de Paolo Guerrero por la UCV: "Él nunca quiso llegar"

El exarquero de la Universidad César Vallejo (UCV), Carlos Grados, reveló cómo fue el paso de Paolo Guerrero por el cuadro 'poeta' a inicios del 2024.

En comunicación con el programa 'Café Deportivo', del canal de YouTube, Futboleros 2.0, el guardameta nacional aseguró que el 'Depredador' nunca quiso llegar al equipo trujillano.

Asimismo, Carlos Grados rechazó categóricamente que Guerrero se haya involucrado en episodios violentos en el camerino, como se especuló en su momento. Sin embargo, reconoció que hubo tensiones y discusiones dentro del vestuario de la UCV. También, negó que el atacante de la Selección Peruana haya roto del grupo.

"No es lo que se habló, no pasó nada de las cosas que se dijeron, absolutamente nada de eso. Sí hubo algunos altercados, palabras, pero más que eso, no (...) Yo no creo que Paolo Guerrero haya venido y rompió el grupo. Nosotros ya veníamos mal en lo futbolístico y en todo ámbito. Y como dije al inicio, todo eso arrastra", agregó.