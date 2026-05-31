Sekou Gassama rompe su silencio y admite bajo nivel en Universitario: "La gente esperaba mucho de mí"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes cerró el Torneo Apertura 2026 con un triunfo 2-1 ante Sport Huancayo y al término del partido, el delantero del conjunto crema, Sekou Gassama fue abordado por la prensa con la que rompió su silencio y admitió haber tenido un bajo nivel tras su llegada.

Sekou Gassama fue autocrítico por bajo nivel mostrado en la 'U'

Si bien es cierto, el atacante de origen senegalés ha ganado un poco de protagonismo con la llegada de Héctor Cúper sumando minutos y dejando buenas impresiones en la afición merengue, en un principio el panorama fue totalmente distinto.

Cuando arribó a suelo peruano para vestir la camiseta de la 'U' se conocía que venía de un parón futbolístico de varios meses, aun así los hinchas tenían altas expectativas por él. Sin embargo, el extécnico de la institución de Ate, Javier Rabanal lo fue llevando de a pocos, pero el estado físico del ariete aún no era el óptimo.

En medio de ese escenario, los fanáticos de Universitario lanzaron duras críticas por su muy bajo rendimiento. Hoy la historia parece cambiar aunque su continuidad en tienda crema aún es una incertidumbre. Eso sí, la 'Pantera' fue autocrítico al admitir que no tuvo el nivel adecuado en esta primera parte del campeonato peruano.

"Hasta llegar aquí no me di cuenta de lo grande que es Universitario. Agradecido con los compañeros que me han ayudado mucho. Con mucha calma, tranquilidad y trabajando. Entiendo el malestar de la gente de la 'U', pero a mi pensar, puedo entender críticas constructivas, pero he notado falta de respeto de alguno. También hubo apoyo de la gente", refirió.

Se pronuncia sobre las especulaciones de una posible salida

Además. Sekou Gassama se pronunció sobre los rumores de una posible salida que algunos medios deportivos venían especulando desde hace un tiempo. Al respecto tuvo una respuesta firme y clara resaltando que tiene "tranquilidad" frente a este escenario que parece tornarse incierto.

"No siento nada (sobre los rumores de su salida), como digo siempre todo con mucha tranquilidad, se habla de todo, pero estoy ajeno a eso. Todo está en mano de Dios, yo sigo trabajando y tranquilo. Ahora con este pequeño parón ha seguir trabajando. Lo que vendrá pues vendrá", finalizó el ariete.

Como vemos, el delantero Sekou Gassama, al término del partido entre Universitario y Sport Huancayo, dialogó con la prensa siendo autocrítico al admitir que tuvo un bajo nivel presentado a lo largo del Torneo Apertura 2026.